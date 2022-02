In quasi tutti i programmi televisivi, o su internet, un concetto che viene spesso ripetuto come un mantra, è quello di puntare tutto sulla fantasia. In cucina, infatti, è molto importante sfruttare la propria immaginazione e, partendo da ingredienti semplici, creare piatti innovativi.

Con la ricetta che vedremo tra poco, vogliamo rimarcare questa filosofia, proponendo un piatto davvero eccezionale. Infatti, vedremo come realizzare delle deliziose barchette di carciofi ripiene, impiattandole come i migliori chef stellati.

Per realizzare 4 barchette di carciofi

4 carciofi;

80 grammi di pancetta;

40 grammi di pecorino;

20 grammi di cipolla;

uno spicchio d’aglio;

40 grammi di pangrattato;

4 pomodori secchi sott’olio;

olio EVO;

peperoncino (facoltativo)

400 grammi di patate;

4 tuorli;

sale e pepe.

Veramente golose e invitanti queste barchette di carciofi che potrebbero far invidia anche ai migliori chef stellati

Per preparare le nostre barchette di carciofi ed ottimizzare i tempi di cottura, dobbiamo iniziare la nostra ricetta dall’ultimo ingrediente del piatto, ossia i tuorli.

In un contenitore, versiamo del pangrattato e, facendo molta attenzione, immergiamo i 4 tuorli al suo interno. Dopo averli totalmente ricoperti, poniamo il tutto in freezer per 90 minuti, per fare in modo che i tuorli si solidifichino.

A questo punto, iniziamo a pulire i nostri carciofi, eliminando tutte le foglie esterne. In questo caso, però, non buttiamole perché potrebbero servirci per preparare degli infusi, delle vellutate e tanto altro.

Quindi, una volta ricavato il cuore dei carciofi, tagliamoli a metà e, prendendo solo le basi, svuotiamole della parte interna. Naturalmente, anche qui, sempre nell’ottica di non sprecare nulla, possiamo conservare queste parti del carciofo per farcire, ad esempio, un delizioso polpettone con scamorza e prosciutto.

Fase di cottura

Una volta ricavate queste “barchette”, sbollentiamole per circa 25 minuti per far sì che si ammorbidiscano.

A questo punto, non dovremmo fare altro che inserire nel frullatore tutti gli ingredienti necessari per il ripieno. Quindi, versiamo la pancetta, il pecorino, la cipolla, l’aglio, 4 foglie di prezzemolo, il pangrattato ed i pomodori secchi tritati.

Per gli amanti del piccante, possiamo inserire anche una punta di peperoncino secco, ma senza esagerare.

Infine, aggiungiamo 3 cucchiai di olio extravergine di oliva ed iniziamo a frullare. Una volta finito, versiamo il composto all’interno delle barchette di carciofi, irroriamo con olio EVO ed inforniamo a 180 gradi per 45 minuti.

Nel frattempo, tagliamo le patate a cubetti e lasciamole sbollentare per circa 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, inseriamo anch’esse nel frullatore, aggiungendo sale, pepe, olio EVO ed acqua di cottura e riduciamole in purea.

Ora abbiamo tutti gli ingredienti a nostra disposizione, ma c’è ancora un ultimo passaggio da fare. Estraiamo i tuorli dal freezer e, uno per volta, andiamo a friggerli per un paio di minuti in abbondante olio di semi.

Impiattamento

Ora viene la parte più importante della preparazione, che ci farà capire quanto siano veramente golose e invitanti queste barchette di carciofi.

Cominciamo versando innanzitutto la nostra crema di patate e, per un impiattamento più elegante, uniformiamola dando dei colpetti alla base del piatto.

A questo punto, adagiamo la nostra barchetta di carciofi ripiena e, al di sopra di essa, poniamo il tuorlo fritto.