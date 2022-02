Tutti i giorni in casa nostra passano odori di ogni tipo, da quelli dolci e piacevoli di pulito, a quelli sgradevoli di fritto e di animali.

Ognuno di noi usa le proprie tecniche per rimuovere i cattivi odori, ma spesso questi modi coprono solamente in maniera provvisoria le puzze. Vorremo avere sempre un buon odore a casa nostra, ma non vogliamo spendere soldi in elettrodomestici costosi.

Oggi, perciò, vedremo una tecnica da usare a casa per diffondere un dolce profumo in ogni angolo della casa. Ci sarà, infatti, un odore celestiale in ogni angolo della casa grazie agli oli essenziali. Vediamo come fare.

Come creare un’atmosfera perfetta

Il mondo dei profumi d’ambiente è vastissimo e vario. Esistono innumerevoli tecniche per rendere più profumato e piacevole la casa in cui viviamo.

Esistono, ad esempio, gli incensi e le resine naturali da bruciare con del carbone. Questi riempiono l’ambiente di un odore molto intenso e di un fumo spesso che secondo alcuni purificherebbe l’aria.

Un altro metodo è quello di usare dei vaporizzatori a ultrasuoni, che diffondono gli odori in maniera costante e leggera. Possiamo, poi, bruciare foglie di salvia o rametti di palo santo, per un’atmosfera mistica e meditativa.

Se, però, cerchiamo una soluzione più semplice ed efficace e non amiamo avere fumo e odori molto intensi per casa, possiamo provare questo piccolo trucco.

Odore celestiale in ogni angolo della casa grazie a questo piccolo trucco

Abbiamo bisogno di una vaschetta di ceramica da usare come umidificatore da termosifone o da stufa. Non dovremo far altro che inserire qualche goccia di un olio essenziale nella vaschetta assieme ad abbondante acqua.

Possiamo scegliere un’essenza che amiamo e che associamo con il pulito. Perfette per l’ambiente domestico sono le note muschiate e legnose, come il muschio bianco o il sandalo, oppure il patchouli e la lavanda.

Ora non dovremo far altro che posizionare la vaschetta sopra al davanzale o al termosifone. Il calore del termosifone farà evaporare l’olio essenziale in maniera leggera e uniforme e si diffonderà in ogni angolo della casa.

Oltre all’odore, in questo modo umidificheremo l’aria e la renderemo più respirabile e salubre. Questo metodo non è adatto se vogliamo coprire odori persistenti, ma ci permette di avere un profumo costante e delicato in ogni momento del giorno in tutta la casa. Non avremo fumo né odori nauseanti, ma solo un profumo celestiale ed avvolgente che ci accoglierà non appena entriamo in casa.

