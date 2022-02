La vita sedentaria mette continuamente a dura prova le nostre gambe, con effetti potenzialmente disastrosi sulla circolazione e sulle articolazioni. La migliore soluzione sarebbe, quindi, quella di fare i movimenti adatti a rimettere in sesto le funzionalità motorie. Una delle migliori è, certamente, lo yoga, che apporterebbe benefici non solo fisici ma anche psichici. Grazie a questa attività, piedi, caviglie e polpacci, ma tutto il resto del corpo, ci sembreranno, praticamente, rinati. Ci sono, in particolare, alcune posizioni di questa disciplina che consentono di percepire il movimento del nostro corpo nello spazio. Ciò proprio grazie a dei sensori che si trovano nel piede.

Esercizi da praticare per il benessere delle articolazioni

Ma vediamo insieme quali sono questi esercizi che sarebbero dei toccasana per piedi, caviglie e polpacci in salute e per allenare le indicate parti del corpo. Il primo si esegue così: mettersi in piedi sul tappetino e chinarsi in avanti. Poi, appoggiare a terra le mani, mantenendo i piedi perfettamente allineati con le mani e i talloni. A questo punto, chiniamoci in avanti, portando la testa vicino alle ginocchia. Poi, con le mani dovremmo arrivare a prendere gli alluci, cercando di tirare ed allungarci.

Inoltre, in generale, un’altra attività da praticare con cadenza giornaliera è lo stretching. Esso è importante per l’allungamento di tutti i muscoli del corpo. In più, consente di rendere il movimento del piede e della caviglia più elastico e fluido.

Per piedi, caviglie e polpacci in salute, ecco il tipo di ginnastica che dovremmo fare a tutte le età

Ecco un altro esercizio molto semplice da eseguire, unitamente al predetto. Appoggiamo le mani con le braccia tese alla parete e spingiamo come se volessimo spostare il muro. Poi, pieghiamo un ginocchio e posizioniamo l’altra gamba indietro, mantenendo entrambi i talloni a terra. I piedi devono stare in posizione frontale rispetto al muro. Da questa posizione, sentiremo i muscoli del polpaccio che si allungano.

Altro importante esercizio da eseguire per il beneficio delle nostre caviglie, piedi e polpacci è il seguente. Posizioniamoci sempre davanti alla parete e pieghiamo le ginocchia come per fletterci. Poi, scendiamo sollevando i talloni. Ripetiamo l’esercizio tre volte al giorno, per 4/5 ripetizioni. Infine, per finire l’esercitazione, eseguiamo questo terzo ed ultimo esercizio. Ebbene, teniamo la posizione dello squat, ossia mettiamoci accovacciati con i talloni a terra. Ripetiamo l’esercizio 3/4 volte al giorno.

