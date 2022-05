Giugno segna tradizionalmente anche il periodo in cui cominciano ad andarcene in ferie. Finiscono le scuole e le famiglie che non hanno problemi di turni si catapultano al mare. Approfittando di prezzi concorrenziali, offerte low cost, poca gente e giornate molto lunghe. A tal proposito, ne approfittiamo per suggerire ai nostri Lettori questa meta. Proprio sotto l’ombrellone, oltre ai vari gossip e alle notizie di calciomercato, ci gustiamo gli oroscopi. Giugno, che spesso è un importante spartiacque anche per le stelle. Non solo a livello economico, ma anche amoroso. Venere ci mette spesso lo zampino, innescando nuovi amori o riaprendo la passione. Come accadrà al Sagittario, che non vedrà però la fortuna economica di questi altri due segni.

Pausa lavorativa e passione amorosa

Appare davvero chiaro l’orizzonte stellare di giugno per i nati sotto il segno del Sagittario. Pausa professionale e spazio alla coppia. Oppure, se siamo single, è il momento favorevole per guardarci attorno. Perché come dicevamo sopra c’è l’influenza positiva di Venere a gravitare attorno al Sagittario. Tutte le energie saranno quindi destinate non al lavoro, ma alla coppia. La voglia di staccare dallo stress professionale porta invece a convogliare tutte le forze nei progetti di coppia. Dalla vacanza alla creazione più importante di un nuovo nido d’amore.

Venere porta passione ma non fortuna al Sagittario mentre giugno si profila ricchissimo di entrate e denaro per questi 2 segni

Dopo qualche giorno iniziale di difficoltà, i Pesci si troveranno a gestire delle situazioni molto intriganti. Sono tantissime le idee, molti i desideri ed elettrizzanti gli obiettivi. Al lavoro potrebbero finalmente accorgersi di questo talento e questa voglia di emergere. Con l’appoggio di Marte le sfide saranno intriganti e favorevoli. Tanto che le stelle segnalano i Pesci come protagonisti assoluti nel lavoro e nella fortuna dal 10 del mese in poi.

Ultimo ma non per importanza

Situazione abbastanza simile per il Toro, che entrerà al top della forma qualche ora dopo i Pesci. Ma, se l’inizio di giugno sarà quello della tartaruga, il proseguo sembrerà quello di una lepre. Difficile stare dietro a questo Toro, divorato dalle ambizioni e talmente perso nei suoi obiettivi, da rischiare di perdere persino il sonno. Attenzione proprio a non eccedere con lo sforzo fisico e mentale. In questa parte dell’anno, infatti il Toro indosserà il vestito migliore, ma non dovrà strafare, nonostante le continue vittorie. Venere porta passione ma non fortuna al Sagittario, mentre Pesci e Toro avranno di fronte a sé un percorso tutto in discesa.

