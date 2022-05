“Cattivo inverno fa cattiva estate”, dice un antico adagio di campagna. Quando non c’erano le previsioni meteo sul web e la tradizione, assieme alle cipolle provavano a pronosticare il tempo.Sicuramente questo proverbio non riguarda il segno zodiacale che andremo a vedere oggi. Primo, perché non ha passato un brutto inverno. Secondo perché l’estate sarà bollente. Non a causa del sole e dell’afa, ma dell’incredibile bolla di fortuna che lo investirà come un ciclone di alta pressione. Andiamo a scoprirlo, ma cercando di capire chi saranno anche i suoi eventuali ostacoli nel percorso verso tutti questi trionfi. Le stelle confermano che sarà una grandissima estate per questo segno a cui Giove porterà denaro, Marte vittorie e Mercurio grandissime novità.

Un vero e proprio testone

Chi è nato sotto il segno dell’Ariete sa benissimo quanto il carattere faccia onore al suo nome. Quando si mette nell’idea di sfondare, non c’è nessun portone che possa resistere alla forza dell’Ariete. Se, nei secoli questa macchina da guerra, semplice ma letale, ha rappresentato il successo di molti eserciti ci sarà un perché. La testardaggine, più spesso in senso positivo, quindi caparbietà, è uno dei pregi principali di questo segno. Un pregio che può però trasformarsi velocemente in un difetto. L’importante è non mettersi sullo stesso piano dell’Ariete durante uno scontro, perché non ne verremo mai fuori. Cosa, che ci sono soprattutto 4 segni che faticherebbero a capire, secondo gli esperti:

Capricorno e Pesci;

Vergine e Scorpione.

Ovviamente, questa è una linea generale, che presenta poi tutti i suoi casi particolari.

Le stelle confermano che sarà un’estate stracolma di ricchezza per questo segno baciato dalla fortuna e spinto dalla forza di Giove e Marte

Sfatiamo per una volta un luogo comune e ricordiamoci che l’Ariete è molto più diplomatico di quanto si potrebbe pensare. Come abbiamo detto anche sopra, prendersi a testate con questo segno, non porterà mai a nulla di buono. Soprattutto se è fermamente convinto di avere ragione. Ma un grandissimo pregio di questo segno è anche quello di saper riconoscere le persone che valgono. Per non perderle, abbandona la spada in battaglia per la penna della diplomazia. Pur sapendo di poter vincere contro tutto e tutti, l’Ariete preferisce pochi ma validi alleati che tanti amici poco fidati. Proprio spinto da questa sua forza, l’Ariete sarà il protagonista assoluto almeno dei prossimi quattro mesi. Potranno certamente esserci dei momenti di bassi, ma quelli di alti saranno decisamente di più.

Lettura consigliata

L’estate 2022 potrebbe essere una miniera d’oro per questi 3 segni che avranno la protezione assoluta del Sole e di Giove e Venere