Vere e proprie bombe atomiche. Sono le nostre scarpe da ginnastica dopo l’utilizzo col primo caldo che favorisce la sudorazione. Intanto, dovremmo ricordarci di non portare mai le scarpe in casa, non solo per l’odore ma anche per tutti i microbi che si annidano. Soprattutto nelle suole. Poi, dovremmo pensare anche a limitare l’odore che arriva dal loro interno, se non addirittura cercare di eliminarlo. Lavandole sicuramente e anche abbastanza spesso. Con delle lavatrici non aggressive, ma comunque in grado di igienizzare e pulire. O meglio ancora a mano se abbiamo investito nelle scarpe dei soldini. Ma, tra un lavaggio e l’altro, potremmo usare dei profumatori naturali, che non siano il solito bicarbonato, trito e ritrito.

Ogni quanto dovremmo lavarle

Diciamo pure addio alla puzza nelle scarpe con un ingrediente top della cucina. Prima di vedere come intervenire a livello naturale, dovremmo anche capire ogni quanto lavare le scarpe. Magari le abbiamo prese di marca e abbiamo paura di rovinarle. Nessun problema:

possiamo lavarle in acqua fresca, usando un detersivo per indumenti delicati, con qualche goccia di ammorbidente;

lasciamo in ammollo per 4/5 ore e poi spazzoliamo ma senza usare materiali aggressivi. Così facendo, potremmo lavarle anche ogni 10 giorni senza troppi patemi.

Diciamo pure addio alla puzza nelle scarpe a causa del sudore estivo usando non solo il bicarbonato ma anche questo alimento impensabile

Chi fa sport sa che la puzza di sudore e non solo che arriva dalle scarpe è assolutamente normale. Se poi usiamo calzettoni tipo calcio, sintetici e pesanti, allora è fatta. Purtroppo, l’unione tra umidità e calore determina quella nascita di funghi e batteri che poi portano a odori insopportabili. Il classico borotalco è il sistema immortale per lenire i cattivi odori. Magari usato subito dopo la palestra, per tutelare anche l’odore che si sprigiona nella borsa sportiva.

Ma pochi sanno che l’amido di mais, o maizena, usato in cucina per le torte è anche un valido aiuto per le nostre scarpe sportive. Così come è usato in cucina per assorbirne i liquidi nelle farciture, ha la stessa funzione anche con l’umidità delle scarpe. Basterà versarne un paio di cucchiaini in ogni scarpa, spargendolo per bene. Soprattutto nelle zone più umide. Lasciamo agire per tutta notte, o, meglio ancora per 24 ore. Al termine delle quali le nostre scarpe non dovrebbero più puzzare come prima.

