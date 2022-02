Tra poco celebreremo la festa degli innamorati e proprio in questi giorni potrebbero esserci delle interessanti novità all’orizzonte.

Il pianeta Venere agisce sui segni zodiacali influenzando la sfera dei sentimenti e delle passioni. Proprio a pochi giorni da San Valentino vogliamo svelare che alcuni fortunati segni potranno trarre il meglio da questa situazione astrale.

Venere influenza ogni segno zodiacale in modo diverso portando alcuni a vivere grandi passioni, ma anche equilibrio dove serve.

Acquario e Scorpione a gonfie vele

Lo Scorpione non ama celebrare l’amore, perché da sempre odia e rifiuta le convenzioni. Tuttavia, quest’anno accanto alla persona giusta, anche gli Scorpione più duri si lasceranno andare al romanticismo. Si prospettano giorni all’insegna della passione e della voglia di condividere esperienze con la dolce metà.

L’Acquario invece è meno restio a dimostrare i propri sentimenti ed apprezza anche i gesti più eclatanti. Proprio per questo motivo, è l’Acquario che in genere trascina la coppia e prende più spesso l’iniziativa. È davvero un momento d’oro per questo segno zodiacale, che non si risparmierà regalando attenzioni ed emozioni al partner.

Venere porta l’amore a 3 fortunati segni zodiacali che insieme ad Acquario e Scorpione vivranno un San Valentino ricco di passione

Venere nel segno dell’Ariete contribuisce ad accendere la passione. Gli Ariete saranno più soggetti ai colpi di fulmine che potrebbero anche tradursi in vere e proprie relazioni.

L’impulsività propria di questo segno zodiacale spesso porta gli Ariete a compiere dei colpi di testa. I nati sotto questo segno amano corteggiare ed essere corteggiati e nei prossimi giorni non mancheranno di certo le occasioni.

Chi invece ha una relazione consolidata potrebbe decidere di programmare un breve viaggio per ravvivare il rapporto con un po’ di romanticismo.

Gemelli

I Gemelli amano celebrare l’amore non soltanto in occasione di questa ricorrenza, ma ogni giorno. È per questo motivo che, per i nati sotto questo segno, San Valentino rappresenta un giorno come un altro.

Tuttavia, l’atmosfera romantica che si respira nell’aria porterà i Gemelli più sentimentali a voler sorprendere il partner con una bella cena a sorpresa.

I single potrebbero vivere proprio in questi giorni un ritorno di fiamma molto forte, che potrebbe sconvolgerli emotivamente. Chi saprà giocarsi bene le proprie carte potrebbe ottenere molto da questo piacevole incontro.

Capricorno

Venere porta l’amore a 3 fortunati segni zodiacali, tra cui proprio il Capricorno. L’influenza di Venere renderà davvero difficile resistere ai nati sotto questo segno, che sanno sempre come ottenere ciò che vogliono.

In questi giorni, i Capricorno decideranno di lasciarsi andare alla passione mettendo da parte la ragione, che spesso consiglia di essere prudenti. La probabilità di concedersi un rapido flirt è alta, ma attenzione a non lasciarsi coinvolgere troppo.

Chi è sposato o convive troverà il modo di viziare il partner dimostrandogli tutto il suo amore con un gesto totalmente inaspettato.

