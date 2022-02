I Social Network sono ormai entrati a far parte della quotidianità di tutti, dai più ai meno giovani. A partire da Facebook passando per Instagram e TikTok, infatti, sono pochi coloro che riescono a farne a meno.

Si tratta di strumenti utilissimi per condividere passioni, opinioni ma anche fotografie. Purtroppo possono anche nascondere un lato oscuro che si collega ad un utilizzo scorretto da parte di alcuni utenti.

Ci sono, poi, persone che tendono a pubblicare in continuazione. Un vero e proprio flusso continuo di post e storie che potrebbe infastidire i propri contatti.

Si tratta del motivo principale che potrebbe portare ad essere bloccati dagli altri. Al contrario, la ricerca di maggiore privacy potrebbe spingere alcuni a bloccare storie o post a determinate persone.

Infatti, i contatti familiarmente chiamati “amici” raramente lo sono per davvero. Nella maggior parte dei casi potrebbero essere conoscenti o ex compagni di classe a cui, per cortesia, non si vuole rimuovere l’“amicizia”. Questo pur non volendo condividere la propria vita con loro. Nel presente articolo ci si concentrerà principalmente su Instagram e sul modo che viene messo a disposizione dalla piattaforma per nascondere storie e post. Oltre a questo si cercherà di spiegare al Lettore un trucchetto interessante per capire se qualcuno ci ha nascosto i post.

Ecco come vedere se qualcuno ci ha bloccato le storie su Instagram più 1 trucco per avere più privacy

Come si scriveva, Instagram ci darà, quindi, la possibilità di bloccare post e storie a determinate persone. La procedura è molto semplice, sarà sufficiente cliccare su Impostazioni/privacy/storie/nascondi.

A questo punto si potranno nascondere le storie a determinate persone o creare un gruppo ristretto di amici.

Nel caso degli amici stretti le storie si mostrano in un cerchio verde e i prescelti sanno così di essere in questa lista.

Spesso, però, si vorrebbe solamente silenziare l’aggiornamento delle storie di ex fidanzati/e, crush non corrisposte o persone noiose.

Quando la persona aggiorna la storia, cliccare sul cerchietto in alto e selezionare “silenzia”. Si potrà decidere di silenziare storia, post o entrambi.

Come capire se siamo stati bloccati?

Chi è silenziato o escluso dalla lista di amici non ha modo per saperlo se non azionando l’ingegno.

Un segnale che qualcuno ha bloccato le nostre storie potrebbe essere rappresentato dal non vedere più il nome della persona nell’elenco dei visualizzatori.

Invece, per capire se la persona ci ha nascosto le sue storie sarà sufficiente andare sul profilo del soggetto in questione.

Non riusciremo neppure a vedere le cosiddette “storie in evidenza”. Attraverso controlli incrociati con il profilo di amici in comune, poi, potremmo convalidare la nostra tesi.

Ecco come vedere se qualcuno ci ha bloccato su Instagram le storie ma non solo.