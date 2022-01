Siamo ormai all’ultimo giorno di gennaio e il primo mese dell’anno ha riservato grandi sorprese ad alcuni di noi. Per alcuni segni zodiacali baciati dalla fortuna è arrivata anche l’occasione per rivoluzionare la propria vita.

Chi riesce a cogliere alcuni segnali può ottenere risultati a volte anche straordinari. Tuttavia, proprio il mese di febbraio non sarà benevolo con tutti.

I pianeti possono influire molto sulle opportunità e sulle nostre capacità di raggiungere gli obiettivi. Oggi scopriremo quanto l’influenza di Marte possa essere importante.

Un mese fortunato per Pesci e Ariete

Pare proprio che febbraio sarà il mese in cui questi 2 segni zodiacali potranno ottenere soldi a palate. Avere Giove nel proprio segno favorisce le opportunità e riduce i rischi di perdere soldi.

Questo permetterà soprattutto ai nati sotto il segno dei Pesci di fare buoni investimenti. Da sempre attenti e oculati nelle scelte, i Pesci pensano al futuro cercando di fare progetti grazie ai crescenti profitti.

Gli Ariete invece coglieranno questa grande occasione per aumentare le entrate economiche lanciandosi in nuovi progetti di lavoro. Una rinnovata energia permetterà agli appartenenti a questo segno di non tirarsi mai indietro, rendendosi anche disponibili a lavorare di più. Questo permetterà di avere più soldi a disposizione.

Febbraio ricco e fortunato per Pesci e Ariete, ma saranno settimane difficili per questi 3 segni zodiacali con Marte in opposizione

Avere Marte in opposizione per il segno del Toro significa sentirsi privi di energia e voglia di fare. Questo comporta una battuta d’arresto a cui i Toro non sono abituati.

Gli appartenenti a questo segno si sentiranno insofferenti e poco inclini al dialogo. È importante approcciarsi con cautela ai Toro nelle prossime settimane, perché potrebbero essere molto tesi.

Il rapporto con il partner potrebbe risentire di questa opposizione. Se un semplice scambio di opinioni può trasformarsi facilmente in un litigio, la parola d’ordine nelle prossime settimane è prudenza.

Sagittario

I Sagittario nei momenti di difficoltà sono abituati a rimboccarsi le maniche. Marte in opposizione potrebbe spingerli proprio in questa direzione.

Saranno settimane difficili per i nati sotto questo segno, che dovranno lottare molto per ottenere anche le più piccole cose.

Fortunatamente, l’ottimismo che caratterizza i Sagittario li aiuterà a superare questa fase faticosa e ricca di insidie. Questo non è il momento migliore per avanzare pretese al lavoro, mentre l’appoggio del partner sarà fondamentale per trovare un po’ di serenità.

Acquario

Sarà un febbraio ricco e fortunato per Pesci e Ariete, mentre il segno dell’Acquario avvertirà un profondo nervosismo.

Nonostante gli Acquario siano sempre molto controllati e pacati, Marte contrario potrebbe metterli a dura prova. Facciamo attenzione a non compiere passi avventati, soprattutto sul fronte economico.

Infine, cerchiamo di usare tutta la diplomazia possibile se proprio non possiamo evitare un confronto. In questo modo, sia sul lavoro che nella vita privata potremo evitare inutili discussioni e problemi.

