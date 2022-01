Il 2022 è iniziato da poche settimane e molti di noi si domandano che cosa ci attenderà nei prossimi mesi. Le stelle a volte possono indicarci le situazioni più favorevoli in diversi ambiti della vita quotidiana e gli ostacoli che possiamo trovare sul cammino.

Per questo motivo, molti di noi leggono il proprio oroscopo. Come sappiamo, l’azione dei pianeti può influenzare la nostra vita.

Oggi parleremo del pianeta Venere e spiegheremo cosa comporterà per alcuni fortunati segni che godranno dei suoi benefici.

Ecco perché nessuno resisterà al fascino di questi 3 segni zodiacali che a febbraio insieme a Leone e Bilancia avranno finalmente Venere favorevole. Scopriamone di più insieme.

Leone e Bilancia al top

Questi 2 segni zodiacali hanno in comune una visione edonistica della vita ed amano i piaceri e la bellezza. Gli appartenenti a questi 2 segni zodiacali sono destinati ad avere successo nella vita e il loro fascino spesso gioca un ruolo importante.

Il Leone in amore non si ferma davanti agli ostacoli. Il transito di Venere nel segno li rende ancora più passionali e determinati a rendere felice il partner. Questa generosità sarà particolarmente apprezzata dalla dolce metà e garantirà momenti di serenità e passione.

Per quanto riguarda il segno della Bilancia, avere Venere nel segno corrisponde ad una maggiore apertura verso gli altri e alle loro richieste. Questo è il momento migliore per provare ad approcciarsi a un Bilancia ed ottenere ciò che speriamo. I Bilancia alla ricerca di un partner potrebbero finalmente trovare quello che cercano.

Questo è un momento d’oro per i nati sotto il segno dell’Ariete che proprio in queste settimane godranno di una fortuna incredibile. Infatti, finalmente Venere transita nel segno e questo porta a maggiore spontaneità, soprattutto nelle relazioni.

I colpi di testa sono una specialità dell’Ariete. Anche se in genere andrebbero evitati, in questo caso potrebbero portare a qualcosa di buono. In queste settimane potrebbe nascere un rapporto importante e duraturo che renderà gli Ariete finalmente soddisfatti ed appagati.

Scorpione

Il 2022 sarà un anno memorabile per lo Scorpione, che ha goduto di una grande fortuna già a partire dalle prime settimane di gennaio. Il transito del pianeta Venere nel segno rende i legami sentimentali molto più intensi e passionali.

Questo porterà grandi emozioni per i nati sotto questo segno. Gli Scorpione si lasceranno travolgere dalla passione, ma al tempo stesso cercheranno un legame duraturo.

I nati sotto il segno dello Scorpione sono sempre molto leali in amore e dimostrano senza timore ciò che provano. Questo è un momento favorevole per parlare a cuore aperto con la persona amata ed ottenere maggiore complicità.

Capricorno

Sebbene non sempre si mostrino leali e fedeli, i Capricorno quando si impegnano veramente cercano un legame solido e duraturo.

Venere nel segno rende i Capricorno ancora più affascinanti ed impegnati nell’intesa di coppia. Chi è alla ricerca dell’anima gemella potrebbe trovarla proprio in questo periodo. Infatti, Venere agevola gli incontri e le passioni.

Chi invece è già impegnato in una relazione seria cercherà di portare il rapporto ad uno step successivo rendendo il legame ancora più forte.