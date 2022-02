La prima settimana di febbraio riserva un cielo particolare e i primi mesi dell’anno sono fondamentali per capire che cosa potrà riservarci il 2022.

Febbraio è il mese dell’amore e con l’avvicinarsi di San Valentino molti si staranno chiedendo che cosa le stelle abbiano in serbo per loro.

Pare infatti che alcuni fortunati segni zodiacali vivranno giorni ricchi di emozioni ed opportunità ed oggi vogliamo svelare quali siano.

Scintille per Toro e Pesci

Giorni di passione travolgente ed emozioni forti attendono questi 2 segni zodiacali che hanno trascurato la sfera dei sentimenti.

I nati sotto il segno del Toro si sono lanciati a capofitto nel lavoro. L’arrivo di alcune spese improvvise ha portato i Toro a cercare guadagni extra per vivere il periodo senza troppe preoccupazioni. La relazione con il partner va sempre meglio e questo farà guadagnare ai Toro maggiore autostima e fiducia.

Per il segno dei Pesci sarà un febbraio ricco e fortunato. L’appoggio di Venere nel segno favorirà la voglia di esprimere al massimo i propri sentimenti.

Proprio nei giorni di San Valentino, i Pesci riceveranno dal partner le attenzioni che tanto aspettavano, consolidando il rapporto di coppia.

Sarà un San Valentino di fuoco per Toro e Pesci mentre 3 fortunati segni zodiacali vivranno un momento d’oro

Gli appartenenti al segno del Leone avranno finalmente Venere favorevole. Sarà un periodo stranamente tranquillo sul fronte dei sentimenti, in cui i Leone non cercheranno il conflitto. Il bisogno di dolcezza e calma stupirà il partner e permetterà di vivere giorni romantici ed estremamente piacevoli.

Grande grinta e spirito di iniziativa sul fronte del lavoro, dove il Leone dà il meglio di sé. In queste settimane, tutti cercheranno la collaborazione con i Leone perché l’energia e la creatività scorreranno a fiumi.

Acquario

Sarà un San Valentino di fuoco anche per il segno dell’Acquario, che proprio nei prossimi giorni si mostrerà particolarmente passionale.

Gli Acquario odiano la noia e infatti sono alla costante ricerca nel nuovo. Il partner potrebbe gradire questo particolare slancio e la coppia vivrà giorni di grande armonia e divertimento.

La fortuna è favorevole anche per i guadagni, che si prevedono costanti e cospicui. Questo è il momento perfetto per lanciarsi in un nuovo ed ambizioso progetto.

Scorpione

Nuove opportunità si intravedono all’orizzonte per gli Scorpione. Qualcosa si sta muovendo sul fronte del lavoro e finalmente potrebbe arrivare la proposta che tanto aspettano.

I single non avranno timore di lasciarsi andare e mostreranno le loro innate doti da conquistatori. Uno dei pregi dei nati sotto questo segno è la capacità di intuire se una situazione sia favorevole o meno. Questo li porta ad andare dritti al punto e ad essere molto pragmatici.

Le coppie consolidate vivranno una rinnovata serenità che avevano perso da tempo.

