I dolci al cioccolato sono sempre molto graditi non solo per il sapore ma anche perché stimolano la produzione di serotonina, l’ormone del benessere. Al cioccolato fondente sono state riconosciute proprietà antiossidanti e mangiarne un po’ ogni giorno non può che farci bene. Basta solo non esagerare. Quindi mettiamoci alla prova con questi dolcetti capaci di conquistare anche il palato più esigente. Sono perfetti come dessert, ma possono essere mangiati a merenda o semplicemente quando abbiamo voglia di qualcosa di sfizioso.

Gli ingredienti

Sono dolci monoporzione che possiamo anche preparare in anticipo, congelare e cuocere in forno al momento di servire. Vediamo cosa serve e come fare:

6 uova;

40 g di farina;

160 g di burro;

160 g di zucchero;

30 g di cacao in polvere;

320 g di cioccolato fondente;

1 bustina di vanillina.

Sapore deciso e morbido cuore di cioccolato, ecco i teneri dolcetti da servire come dessert in una cena romantica

Con queste dosi si possono realizzare circa dieci dolcetti. Vediamo come procedere. In una ciotola versiamo quattro uova intere e due tuorli, aggiungiamo lo zucchero e con uno sbattitore lavoriamo fino a che siano perfettamente montati. Il composto deve risultare soffice e spumoso. Sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente con il burro e aggiungiamolo al composto di uova e zucchero. Uniamo gradualmente la farina, il cacao e la vanillina e continuiamo a frullare per ottenere un composto senza grumi. Abbiamo bisogno a questo punto di dieci stampini in alluminio che imburriamo e spolverizziamo di cacao. Versiamo il composto negli stampini e cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa dieci minuti.

La cottura di questo dolce è molto importante per permettere al cuore di rimanere morbido. Il dolce non deve cuocere eccessivamente e dieci minuti possono bastare, al massimo si può arrivare a dodici. La scelta del tempo dipende dal nostro forno. I dolcetti sono pronti per essere serviti. È importante mangiarli caldi per gustare il cuore filante. Se li abbiamo congelati possiamo cuocerli al momento di servire con lo stesso procedimento, aumentando la cottura di qualche minuto. A questo punto basta capovolgere in un piatto e spolverizzare di zucchero a velo.

Abbiamo preparato un dolce squisito di cui esistono infinite versioni ma che è sempre gradito e raffinato. È una ricetta semplicissima con pochi ingredienti e di grande praticità, in cui può cimentarsi anche chi ha poca esperienza. Il sapore deciso e un morbido cuore di cioccolato ci conquisteranno.

