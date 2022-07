Il nostro segno zodiacale potrebbe dirci molto di noi. C’è chi si rivede completamente e fa molte scelte in base ad esso. L’oroscopo diventa quasi un oracolo settimanale o giornaliero. In base al nostro segno potremmo scegliere destinazioni per le vacanze oppure abbigliamento.

Potremmo, però, fare un passo avanti e scegliere anche la nostra dieta. Essendo il segno zodiacale un po’ la rappresentazione della nostra personalità, potrebbe aiutarci anche nell’alimentazione. Venere e Pesci dovrebbero dire addio all’alcol, per esempio. Anche altri segni non devono sottovalutare l’alimentazione.

Un Ariete attento ai carboidrati

Partiamo dall’Ariete, un segno dinamico e passionale. Dalla forte energia questo segno sembra essere, però, propenso a trattenere fortemente i liquidi. Frutta e verdura, in particolare gli agrumi potrebbero fare al caso vostro. Inoltre, cerchiamo di moderare i carboidrati, preferendo riso, yogurt e cereali.

Il Toro, invece, prende sulle sue spalle grandi responsabilità. Tenace e grintosa, non ama cambiare spesso. Inoltre, è uno dei segni che più ama il buon cibo. Per quanto riguarda la dieta, potremmo sentirci meglio se evitiamo carni grasse e formaggi. Limitiamo anche i dolci, di cui siamo ghiotti, preferendo della frutta.

Il segno dei Gemelli ama il movimento e la vitalità. Con il costante esercizio, non solo mentale, ma fisico tipico di questo segno preferiamo cibi con Omega 3. Per esempio, pesce e frutta secca potrebbero fare al caso nostro. Anche alimenti con molte vitamine sarebbero consigliati, come pompelmi e pesche.

Il Cancro, dolce e sentimentale, potrebbe avere diversi problemi allo stomaco, come l’acidità. Questo perché tende a tenere tutto dentro e provare forti emozioni. Legumi e verdure fresche potrebbero aiutarci. Limitiamo farine e cibi piccanti evitando di peggiorare la situazione.

Venere e Pesci dovrebbero dire addio all’alcol, ecco la dieta perfetta per ogni segno zodiacale

Il forte Leone rappresenta il suo animale di riferimento. Ambizioso e a volte egocentrico, ha bisogno proteine, preferendo carni bianche per avere energie senza sovraccaricare la digestione. Cerchiamo di controllare carni rosse e alcolici, di cui andiamo pazzi. Anche la Vergine come il Cancro, tende ad avere problemi allo stomaco. Difficilmente si lascia andare e questo ricade in problemi digestivi. Riequilibriamo le nostre necessità con zuppe, frappè e integratori. Evitiamo caffè e alcolici.

La Bilancia, ricca di eleganza e un po’ narcisista, tende a non bere a sufficienza e a stancarsi in fretta. Qualche buon carboidrato potrebbe non farvi male, ma preferiamo spinaci e riso. Recuperiamo tutte le energie necessarie.

Lo Scorpione, misterioso ma con grandi conflitti interni, tenderebbe a mangiare agli orari più disparati. Una buona dose di proteine con carne e pesce potrebbe aiutarci ad essere energici tutto il giorno. Limitiamo, però, il caffè, che ci renderà solo più nervosi di quello che siamo già.

Per i Capricorno, che tendono a sbattere la testa senza cambiare idea, una buona dieta a base di calcio è perfetta. Latte, verdure e formaggi potrebbero essere le soluzioni migliori.

L’Acquario, invece, potrebbe avere problemi al sistema circolatorio, quindi meglio preferire legumi e verdure. Questo perché tendono ad essere molto stressati.

Infine per i Pesci, sempre alla ricerca di emozioni forti, limitiamo il buon vino e il piccante. Preferiamo molta frutta e aumentiamo i latticini.

Ovviamente, le informazioni presenti in quest’articolo non hanno in alcun modo valore scientifico. Ricordiamo, inoltre, che, prima di iniziare qualsiasi percorso che riguarda l’alimentazione, bisogna sempre rivolgersi agli esperti del settore.

Lettura consigliata

Si trovano vicino Roma e Torino questi borghi medievali dedicati alle streghe e visitabili nel weekend