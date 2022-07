Inizia il periodo delle vacanze, ma soprattutto delle lunghe e soleggiate giornate. Anche se abbiamo già pensato alle vacanze al mare, potremmo trovarci a corto di idee per qualche weekend. Ci sono molte mete europee e italiane con bellezze naturali e architettoniche. Ogni tanto, però, ci piace visitare luoghi che ci incuriosiscono per la loro storia.

Per un weekend all’insegna del mistero potremmo visitare questi borghi dedicati alle streghe. In Italia, infatti, sono molte le destinazioni che hanno una storia legata a questi personaggi. Un po’ per motivi culturali dati dal periodo del Medioevo e del Rinascimento, non sono rare le leggende. Si trovano vicino a Roma e Torino, ma anche in Liguria questi borghi stregati da visitare nel weekend.

I processi delle streghe

La prima della nostra lista è Triora, in provincia di Imperia. In questo luogo nella seconda metà del 1500 si è svolta una cruenta caccia alle streghe. Il processo vedeva protagoniste alcune donne, incolpate di aver portato malattie e carestia. Il borgo ancora oggi ha diversi elementi che ricordano l’avvenimento. Possiamo trovare gatti neri, scope e strani personaggi raffigurati come decorazione. Molti chiamano questo piccolo paesetto la Salem d’Italia, a causa dei terribili processi avvenuti.

A Triora possiamo anche trovare un museo, che rivive la stregoneria e mostra la vita del tempo. Ci sono tre differenti itinerari da seguire, di cui uno dedicato anche ai bambini. Gli altri due, invece, prevedono un percorso artistico e uno curioso. Per seguirli basterà individuare degli adesivi con i colori corrispondenti al tipo di itinerario.

Si trovano vicino Roma e Torino questi borghi medievali dedicati alle streghe e visitabili nel weekend

La seconda meta invece si trova in provincia di Viterbo ed è Calcata, a pochi chilometri da Roma. Secondo una leggenda, quando c’è forte vento è possibile sentire il canto delle streghe. Questo borgo medievale si dice sia anche stato sede di riti magici. Le vie di questo luogo sono davvero incredibili, grazie ai particolari negozi. Infatti, nei suoi vicoli possiamo trovare diverse botteghe di artisti, all’interno di grotte e cantine buie. Tutto ciò dona al paese un’aria fiabesca davvero imperdibile.

Infine, in provincia di Cuneo troviamo Rifreddo, a circa un’ora da Torino. Anche in questo luogo c’è stata una terribile vicenda. Infatti, un violento processo contro la stregoneria è avvenuto nel 1495. Alcune leggende dicono che tra le vie del borgo vaghino ancora le anime delle donne torturate. All’interno degli archivi comunali è inoltre possibile trovare documenti scritti che attestano il processo. Durante il periodo invernale, a Rifreddo si svolgono le notti delle streghe, con rappresentazioni teatrali e attività.

