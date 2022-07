4 tra le migliori offerte per il WI FI di casa perfette per lo smart working

Negli ultimi due anni la nostra vita quotidiana è cambiata profondamente. Abbiamo imparato a conoscere lo smart working e a lavorare da casa per colpa della pandemia. Neanche il tempo di festeggiare per l’allentamento delle restrizioni e ci troviamo ad affrontare una delle crisi economiche ed energetiche peggiori del decennio. Una situazione che ci impone di risparmiare il più possibile. Purtroppo, però, per chi lavora da casa alcuni servizi come il WI FI veloce sono indispensabili. Questo non significa che non possiamo risparmiare qualcosa anche sugli abbonamenti internet. Ed ecco 4 tra le migliori offerte per il WI FI attualmente disponibili sul mercato.

L’offerta Vodafone Internet Unlimited

Abbiamo scelto la playlist ideale per migliorare le prestazioni in smart working? È il momento di scoprire le migliori offerte per eliminare la paura di finire improvvisamente i giga. Iniziamo dalla proposta di Vodafone, uno degli operatori più longevi attivi in Italia.

Il piano di abbonamento più recente si chiama Vodafone Internet Unlimited e ha un costo mensile di 24,90 euro. 22,90 per chi ha Vodafone anche sullo smartphone. Se la nostra abitazione è raggiunta dalla fibra ottica avremo a disposizione fino a 2,5 GB in download. Se invece, non abbiamo questa possibilità, possiamo sfruttare Vodafone Casa Wireless+. Costa 26,90 euro mensili, comprende il modem e ci permette di navigare a 100 MB senza limiti.

Le offerte internet di TIM

Rimaniamo tra gli operatori storici per parlare delle offerte di TIM. La prima è FIBRA di TIM ed è pensata per gli utenti raggiunti dalla fibra ottica FTTH. Chi sottoscrive questo abbonamento non pagherà niente fino al 31 agosto e inizierà a pagare 29,90 euro da settembre. Nell’offerta ci sono la navigazione illimitata a 1 GB in download e 300 MB per quanto riguarda l’upload. In più, TIM offre il modem dedicato il cui noleggio è inserito nell’abbonamento. Senza fibra possiamo optare per TIM Premium FWA. Costa 24,90 euro al mese, ha internet illimitato e una velocità superiore rispetto alla tradizionale ADSL.

Negli ultimi anni si sono affacciati sul mercato italiano nuovi operatori con offerte internet decisamente interessanti, perfette per chi lavora da casa e necessita di wi-fi. Uno di questi è Eolo che a 24,90 euro mensili offre il piano Eolo Più + Pacchetto studio e lavoro. Nel piano tariffario ci sono le chiamate illimitate, internet veloce (100MB in FWA, 1 GB con la fibra), attivazione e modem gratuiti. Inoltre, Eolo regala anche 3 mesi di abbonamento ad Amazon Prime.

A 28,95 euro al mese possiamo scegliere anche Fastweb Casa. L’offerta prevede un mese di prova gratis, telefonate e internet illimitati e il modem gratuito. A queste, si aggiungono promozioni aggiuntive interessanti per chi lavora in smart working. Fastweb offre, infatti, spazio cloud gratis e senza limiti o a prezzo ridotto, in base all’abbonamento scelto. In più, c’è anche un’assicurazione che copre sia la casa che i dispositivi elettronici con cui lavoriamo.

