Non è insolito ritrovarsi più stanche e con le gambe pesanti in questo periodo dell’anno. Il caldo può mettere a dura prova anche le persone più in forma e attente alla linea. La giusta idratazione e la giusta alimentazione in alcuni casi non sembrano essere sufficienti. Ed ecco che ci sentiamo deboli, affaticate e le gambe si gonfiano senza darci pace.

I motivi legati a questo insidioso problema possono essere svariati. Si può passare da qualche condizione medica che causa questo effetto collaterale, ad esempio. Ma potrebbe trattarsi di una carenza di vitamine e sali minerali, come di semplice ritenzione idrica. Ma qualunque sia la causa, siamo sempre alla ricerca di refrigerio e di qualcosa che ci faccia sentire le gambe leggere. In genere optiamo per spray rinfrescanti, anche fai da te, che riescono a darci un sollievo temporaneo, vero. Oggi però vedremo come stimolare la circolazione con un facile automassaggio.

Contro le gambe pesanti ecco un massaggio drenante con 3 oli essenziali per renderle più leggere

Qualche esercizio potrebbe essere utile per ridurre la ritenzione idrica che causa l’effetto buccia d’arancia. Ma un’azione combinata potrebbe essere ancora più efficace, soprattutto se vogliamo anche lavorare sulla pelle. I massaggi linfodrenanti sembrano essere molto utili per contrastare la cellulite. Anche solo con 3 oli essenziali facilmente reperibili in commercio potremmo favorire la ripresa di tonicità della pelle. Tutto ciò che ci serve è qualche goccia di olio di geranio, di ylang ylang e di pompelmo. In campo cosmetico, il primo sembrerebbe aiutare a stimolare la circolazione, agendo sulla tonicità della pelle. Quello di ylang ylang avrebbe un effetto elasticizzante e infine il pompelmo sarebbe più drenante.

Ingredienti

6 gocce di olio essenziale di pompelmo;

6 gocce di olio essenziale di ylang ylang;

6 gocce di olio essenziale di geranio.

Versiamo le gocce di oli essenziali in una bacinella piena d’acqua tiepida. Immergiamo un asciugamano di microfibra, strizziamolo e adagiamolo sulle gambe. Cerchiamo di avvolgerlo a partire dalle caviglie fino alle cosce. Mentre lo avvolgiamo facciamo pressione con le mani ad anello e spingiamo verso l’esterno. Prendiamoci il nostro tempo, agendo sulle varie zone poco alla volta e ripetiamo due volte.

Quindi, contro le gambe pesanti ecco un massaggio drenante davvero rilassante che ci farà sentire rinate. Anche come effettuiamo l’automassaggio è molto importante per aumentare l’efficacia del trattamento. Utilizziamo la giusta pressione e movimenti circolari e le nostre gambe saranno leggere come piume.

