Quando si parla di dessert facili e veloci, il tiramisù è sempre una garanzia. Fresco, goloso e amato da tutti. Un vero asso nella manica per chi ha poco tempo a disposizione. La ricetta tradizionale si basa su uno strato di savoiardi, oppure altri biscotti friabili, bagnati nel caffè. Ad arricchire i biscotti, una crema golosa composta da mascarpone, uova e zucchero.

Oggigiorno, esistono tantissime varianti del tiramisù tradizionale. Per un dolce più leggero, ad esempio, si potrebbe provare la versione senza uova e con solo 20 g di zucchero. Una vera delizia per accontentare il palato senza troppi sensi di colpa.

Esistono, poi, delle versioni più innovative che trasformano il tradizionale dolce al cucchiaio in un dessert inaspettato, buono da mangiare e anche bello da vedere. È il caso della ricetta di oggi. Velocissimo e cremoso il tiramisù speciale senza uova che prepareremo di seguito non rispecchia la ricetta originale, ma ne ricorda il gusto, la consistenza e il profumo.

Ecco tutto l’occorrente per un tiramisù moderno semplicemente godurioso.

Ingredienti

200 g biscotti secchi al cacao;

100 g di biscotti secchi classici;

80 g burro;

10 g colla di pesce;

200 g panna liquida per dolci;

500 g di mascarpone;

Nutella q.b.

100 g zucchero a velo;

100 ml di caffè zuccherato freddo;

cacao amaro per decorare.

Velocissimo e cremoso il tiramisù speciale senza uova, bastano 15 minuti per stupire gli ospiti con un dolce al cucchiaio sorprendente. Procedimento

Per far felici amici e parenti in poche mosse, questo tiramisù moderno è perfetto. Si parte preparando il caffè e lasciandolo da parte. Poi, realizzare la base. Con l’aiuto di un mixer, tritare i biscotti al cacao e versarli in una ciotola. Poi, unire anche il burro fuso e mescolare per ottenere un composto uniforme.

Prendere una tortiera a cerniera e foderarla con della carta forno bagnata sotto l’acqua corrente e poi strizzata. Versare il composto di biscotti e livellarlo con un cucchiaio. Poi, far compattare in frigo per 10 minuti. Intanto, immergere la gelatina in acqua fredda. Poi, montare a neve la panna (lasciandone un po’ da parte). In un’altra ciotola versare il mascarpone, poi lo zucchero a velo e mescolare velocemente. Unire anche la panna (poco alla volta) con dei movimenti dal basso verso l’alto per evitare di smontare la panna.

Strizzare la gelatina e scioglierla con un filo di panna liquida intiepidita. Unire anche la gelatina al mascarpone.

A questo punto, prendere la base di biscotti dal frigo. Versare una metà della crema e livellarla con un cucchiaio. Aggiungere qualche fiocchetto di Nutella qua e là. Poi, bagnare velocemente i biscotti secchi nel caffè e disporli sulla crema. Aggiungere l’altra parte di crema. Livellare e decorare con qualche altro ciuffetto di Nutella. Il tiramisù è pronto. Lasciar raffreddare in frigo e prima di servire, spolverare con uno strato di cacao amaro.

