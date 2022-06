Ideale per rinfrescare le calde giornate d’estate e perfetto per accontentare tutti in pochi minuti. Il tiramisù è, probabilmente, il dolce al cucchiaio più famoso e amato al Mondo. Presente già negli antichi ricettai della pasticceria tradizionale, il tiramisù si può preparare in tantissimi modi differenti. La ricetta classica prevede un composto a base di biscotti friabili (in genere i savoiardi), inzuppati nel caffè. Biscotti che saranno alternati da una crema golosa al mascarpone, uova e zucchero. In alcune varianti, è presente anche un goccio di liquore.

Per chi preferisce, per gusto o necessità, la versione del tiramisù senza uova ha sicuramente l’imbarazzo della scelta. Le ricette in circolazione sono tantissime. Molto amato, ad esempio, è il tiramisù moderno senza uova che delizia in palato in modo speciale.

Questa sera, invece, prepareremo una versione che non solo non prevede le uova ma neanche il mascarpone. Inoltre, è piuttosto leggero perché contiene solo 20 g di zucchero.

Difatti, è il tiramisù più leggero e cremoso dell’estate, senza uova e mascarpone si prepara con soli 20 g di zucchero

Per realizzarlo ci vogliono pochi minuti. Il procedimento è facilissimo e in un batter d’occhio vedremo materializzarsi il tiramisù davanti i nostri occhi.

Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

300 g di yogurt greco;

20 g di zucchero;

100 ml di caffè amaro;

biscotti integrali friabili q.b. (per un risultato più goloso scegliere i biscotti con scaglie di cioccolato fondente);

cacao amaro in polvere.

Procedimento

È il tiramisù più leggero e cremoso dell’estate e sarà difficile resistergli. Per prepararlo bisognerà innanzitutto, preparare il caffè amaro. Poi, versarlo in una ciotola e bagnare i biscotti. Immergere i biscotti uno alla volta e per poco tempo nel caffè e poi disporli in una pirofila. In questo modo si creerà il primo strato di tiramisù. Poi, in un’altra ciotola, versare lo yogurt e mescolarlo con lo zucchero. Amalgamare i due ingredienti in modo energico per qualche minuto in modo da ottenere una consistenza più spumosa.

A questo punto, versare parte della crema sulla base di biscotti. Livellare con un cucchiaio e poi procedere con un altro strato di biscotti. Versare la crema e infine spolverare con un po’ di cacao amaro. Mettere in frigo e tirar fuori solo al momento giusto per servirlo fresco.

