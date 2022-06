Basta affacciarsi alla finestra per farsi travolgere dalle temperature decisamente calde del periodo. È in arrivo l’estate 2022 e ci si prepara ad affrontare le giornate più torride dell’anno. In queste settimane, a cambiare non sarà solo la stagione, ma si modificheranno anche molte abitudini quotidiane. A partire dalla tavola. Difatti, ad arricchire i banchetti degli italiani arrivano piatti più sani, freschi e leggeri. Gelati e dolci freddi, poi, rinfrescheranno dall’afa, per la gioia di grandi e piccini. A regalare un momento di refrigerio goloso e piacevole per il palato, ad esempio, una strepitosa la torta fredda non può mancare. Senza panna e burro, si prepara in 10 minuti e non si cuoce in forno.

Simbolo dell’estate per antonomasia, il gelato è il vero grande must della bella stagione. Una crema che si scioglie in bocca e ci delizia con i gusti più disparati. Per accontentare tutta la famiglia in poche mosse, possiamo approfittare di una ricetta davvero geniale. Solo 2 ingredienti e 5 minuti per un cremosissimo gelato fatto in casa senza gelatiera. Mai provato il gelato yogurt e banana? Un connubio davvero sorprendente per servire un dolce al cucchiaio facile, veloce e anche sfizioso.

Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

3 banane mature;

70 gr di yogurt bianco greco.

Per realizzare il gelato bastano questi 2 ingredienti. Tuttavia, per rendere la crema ancora più irresistibile si consiglia di aggiungere:

1 pizzico di cannella;

mezza bustina di vanillina.

2 ingredienti e 5 minuti per un cremosissimo gelato senza zucchero, latte condensato o panna che non ha bisogno della gelatiera, consigliatissimo. Procedimento

Per questa ricetta si consiglia di utilizzare delle banane mature. In questo modo, si otterrà un gusto dolce e goloso senza l’aggiunta dello zucchero. Chi ha delle banane più acerbe dovrebbe correggere il sapore con 2 cucchiai di zucchero. Il gelato si prepara davvero in 5 minuti ma per un risultato più fresco e ottimale, bisognerà sbucciare e tagliare a rondelle le banane. Poi, adagiarle in un contenitore e riporle in freezer per almeno 5 ore. All’occorrenza, prenderle e inserirle in un frullatore. Dopo, versare lo yogurt e frullare per circa 3 minuti. Infine, insaporire con la cannella e la vanillina e il gioco è fatto. il nostro gelato apparirà dalla consistenza liscia e cremosa.

