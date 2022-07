Mezz’ora di attività fisica al giorno in genere è sufficiente per mantenere il peso forma e, quindi, per evitare di ingrassare. Ma chiaramente a patto che, nello stesso tempo, l’alimentazione sia sana, corretta ed equilibrata.

In più, con i ritmi e con gli stili di vita che sono frenetici, spesso è difficile trovare ogni giorno un’oretta per andare in palestra. Di conseguenza, sono in tanti coloro che, con il tappetino e con qualche attrezzo, puntano sempre a fare l’attività fisica giornaliera a casa.

E molto spesso la fanno al mattino per agevolare il risveglio e per stimolare tutto il corpo, a partire dalla muscolatura, per affrontare poi al meglio la giornata. Vediamo allora, anche per un allenamento per dimagrire, quali sono gli esercizi ginnici di base che, nel proprio programma di allenamento giornaliero, non dovrebbero mai mancare. E quindi sono da inserire nella propria scheda per il fitness.

Quale sarebbe la scheda di allenamento con gli esercizi per dimagrire a casa con soli 30 minuti di attività fisica al giorno

Nel dettaglio, tra gli esercizi ginnici, nell’ambito del proprio programma di allenamento giornaliero per restare in forma o per dimagrire, non dovrebbero mai mancare gli squat e gli affondi in avanti. E lo stesso dicasi per il sollevamento gambe, per le flessioni sulle ginocchia e per il plank. Che è il classico nonché diffusissimo esercizio ginnico perfetto per chi alla lunga vuole avere la pancia piatta.

Questa è quindi la risposta su quale sarebbe la scheda di allenamento con gli esercizi per dimagrire, ma non finisce qui. In quanto si possono aggiungere almeno altri due esercizi ginnici importanti nel 30 minuti di attività fisica giornaliera. Vediamo allora quali sono nel dettaglio.

Ecco Superman e Chair Dips, i 2 esercizi ginnici per rinforzare la muscolatura

Tra gli esercizi ginnici che si possono inserire nel proprio programma di allenamento giornaliero, inoltre, c’è pure quello che, denominato Superman, permette di rinforzare i muscoli estensori. Ma anche il cosiddetto Chair Dips. Che è un esercizio fisico che si compie proprio utilizzando una sedia. Per rinforzare il petto, le spalle ed anche i tricipiti.

Supponendo, per esempio, di fare l’attività fisica sei giorni a settimana con un giorno di riposo la domenica, per un totale di 180 minuti, è inoltre possibile alternare le giornate a base di esercizi ginnici a casa con quelle all’aria aperta. Optando, magari a giorni alterni, per 30 minuti di camminata. Ma a patto che sia a passo veloce.

