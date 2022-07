Anche la più semplice delle manicure può rendere più gradevole il nostro aspetto in poche mosse. Per sfoggiare mani più eleganti e raffinate basta poco. Uno smalto adatto, ad esempio. Infatti, prodotti duraturi e di buona qualità, insieme alla scelta delle tonalità che più si adattano alla nostra pelle, permettono di avere delle mani bellissime senza troppa fatica.

A differenza del periodo invernale, in cui i colori per la manicure sono, generalmente, più caldi e scuri, l’estate regala una vasta gamma di colori brillanti.

Per chi è stufo dei soliti smalti, quest’anno ha l’imbarazzo della scelta. La nail art moderna si è sbizzarrita con effetti di ogni tipo. Da quelle più colorate e vistose a quelle più eleganti e semplici. Alcune mode, partite all’inizio della stagione estiva, oggi stanno spopolando come non mai.

Ma le novità non sono ancora finite. Infatti, gli esperti del settore hanno messo in campo altre sorprese per le amanti delle decorazioni per mani e piedi. Quest’oggi, sveleremo come avere mani subito belle e curate con queste 2 tendenze dell’estate 2022 che stanno conquistando moltissime donne. Il motivo? Le unghie appariranno glamour e originali, ma mai volgari o troppo appariscenti. Per una nail art estiva, trendy e affascinante, 2 tecniche stanno spopolando tra le giovanissime ma anche tra le donne più mature.

Dunque, ecco come avere mani subito belle e curate con queste 2 tendenze dell’estate 2022, ideali per unghie corte o lunghe e perfette a tutte le età

La prima tecnica da provare è quella della mismatched manicure. In buona sostanza, creare un effetto “arcobaleno” con colori diversi. A dire il vero, questa tendenza non è proprio una novità nel mondo della nail art, tuttavia nell’ultimo periodo si è modifica leggermente. Per un effetto alla moda e più raffinato, il segreto è quello di creare uno stile rainbow decorando le unghie solamente con tinte pastello e “tono su tono”. Ad esempio, usando diverse tonalità di rosa (appartenenti alla stessa scala cromatica). Sconsigliate le nuance troppo accese. Molto amate per l’estate 2022 anche le tonalità che arrivano al verde menta o all’azzurro cielo. Una tecnica che valorizza anche le unghie corte senza problemi.

Altra combo da provare è quella che prevede una base chiara e un effetto sfumato glitterato. I glitter, però, devono essere piccolissimi e lo smalto sottostante semplice e monocolore. Il gioco a contrasto tra la base chiara e la cascata di brillantini sarà favoloso. Il trucco è quello di far partire i glitter dalla base e di sfumarli verso la punta. Un tocco di classe che ci farà brillare nelle calde serate estive. Anche in questo caso, questa tecnica si adatta perfettamente anche alle unghie più corte.

