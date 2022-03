Soddisfare amici o parenti in 15 minuti con un piatto facile e veloce? Grazie alla pasta sfoglia, tutto è possibile! Basterà solo conservarne un rotolo in frigo, per sfornare preparazioni golose in poche mosse e ad ogni evenienza.

Regine delle tavole, le torte rustiche sono davvero un asso nella manica in cucina. Un buon modo per sfruttare la pasta sfoglia. Come resistere, ad esempio, alla treccia rustica ai 7 vasetti? Una ricetta dal procedimento semplicissimo che farà venire l’acquolina in bocca solo a sentirne il profumo.

Di norma, le torte salate prevedono l’uso delle uova. In un precedente articolo, però, avevamo suggerito questa versione senza uova che salva la cena con pochi euro grazie a questa ricetta furba della nonna.

Questa sera, invece, prepareremo una torta salata velocissima con pasta sfoglia e un ingrediente molto amato: le zucchine.

Una ricetta ideale da servire come un ricco aperitivo, oppure come un antipasto. Ottima per un buffet (magari di una festa) e buona da mangiare come piatto unico per una cena sbrigativa. Di seguito, tutto l’occorrente per una torta salata alle zucchine semplice e piena di gusto.

Ingredienti per 6 persone

1 rotolo di pasta sfoglia, possibilmente rotondo;

2 uova;

3 zucchine;

300 g mozzarella, oppure formaggio spalmabile Philadelphia;

40 g di formaggio grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

sale, pepe e olio d’oliva q.b.

Torta salata velocissima con pasta sfoglia e quest’ingrediente amatissimo per una cena economica che si prepara al volo. Procedimento

Realizzare questa torta salata è davvero un gioco da ragazzi. Lavare e pelare le zucchine, poi tagliarle a rondelle sottili. In una padella far rosolare lo spicchio d’aglio con un filo d’olio. Poi, aggiungere le zucchine e lasciar cuocere per 5 minuti e a fiamma viva. Nel frattempo, aggiungere anche un po’ di sale e il pepe. Non servirà far cuocere in modo ottimale le zucchine, poiché termineranno la cottura in forno. Una volta cotte le zucchine, spegnere il fuoco e lasciarle da parte

A questo punto, prendere una tortiera dal diametro di 26 cm e rivestirla di carta da forno. Poi, stendere al suo interno il rotolo di pasta sfoglia.

Successivamente, versare una metà delle zucchine e livellarle con un cucchiaio. Poi, aggiungere la mozzarella tagliata a fette, oppure il formaggio spalmabile. Poi, procedere con il secondo strato di zucchine.

A questo punto, rompere le uova in una ciotola e mescolarle con il formaggio grattugiato. Poi, versare uniformemente sulla torta.

In 15 minuti la torta sarà praticamente pronta, non resta che completare la cottura in forno. Far cuocere in forno alla temperatura di 180 gradi per circa mezz’ora, massimo 40 minuti.

