Generalmente servita come antipasto, la torta salata ai 7 vasetti deve assolutamente essere inserita nella lista delle ricette “salva-tempo”. L’impasto morbido ed alto, arricchito dal saporito condimento risulta piacevole e molto apprezzato. Ideale per le giornate frenetiche in cui il tempo scarseggia ma non manca il desiderio di creare qualcosa di appetitoso da mettere sotto i denti. La torta salata ai 7 vasetti è di chiara ispirazione alla classica torta allo yogurt. In “Una soffice nuvola di sapore con la torta semplice ai 7 vasetti” ne aveva parlato anche la Redazione di ProiezionidiBorsa che questa sera vuole proporre la versione salata. Ecco, la ricetta della soffice torta salata ai 7 vasetti per deliziare gli ospiti in poco tempo.

Ingredienti

1 vasetto di yogurt bianco;

3 uova;

3 vasetti di farina tipo 00;

1 vasetto di olio di semi;

mezzo vasetto di parmigiano grattugiato;

1 vasetto di latte;

1 bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate;

150 g di salsiccia oppure prosciutto cotto a dadini;

100 g di scamorza;

Olive nere snocciolate q.b.

Soffice torta salata ai 7 vasetti per deliziare gli ospiti in poco tempo. Preparazione

Innanzitutto, lavorare lo yogurt con lo zucchero con l’aiuto delle fruste elettriche. Utilizzare il contenitore dello yogurt come misurino per gli altri ingredienti, partendo dal latte, poi il parmigiano, l’olio ed infine la farina setacciata. Mescolare con cura ed aggiungere il lievito istantaneo. Aggiungere giusto un pizzico di sale e amalgamando con un cucchiaio arricchire con il condimento. Dunque, aggiungere le olive, la salsiccia o il prosciutto e la scamorza. Versare il composto nello stampo da plumcake oppure in una tortiera, rivestita con un foglio di carta da forno. Far cuocere in forno preriscaldato alla temperatura di 180°C per una quarantina di minuti ed il gioco è fatto. Far intiepidire giusto qualche minuto prima di servire. Il successo è assicurato.