Chi è appassionato di oroscopo legge spesso articoli e cerca sempre di vedere in cosa il proprio segno è meglio degli altri. Certo, gran parte di noi legge l’oroscopo anche per sapere cosa aspettarsi dalla giornata o dal futuro prossimo.

Ad inizio anno ci sono degli oroscopi che cercano di raccontare anche l’anno che verrà, ma c’è anche un’altra considerazione da fare. L’oroscopo cerca di dire e predire le nostre abitudini, le nostre caratteristiche e le nostre passioni.

Secondo l’astrologia, però, ci sono segni e segni, e oggi vorremmo parlare di una questione particolare: la bellezza. Secondo tutti noi il segno migliore è sicuramente il nostro, ma sulla bellezza fisica, intellettuale o passionale delle persone il discorso cambia. Infatti, vediamo se tra i segni zodiacali più belli c’è anche il nostro secondo l’oroscopo.

Leone e Pesci

La bellezza la vogliamo intendere non come una visione soggettiva, ma come una reale forza di seduzione e di sensualità. La passione non riguarda solo le relazioni amorose, ma tocca ogni sfera della nostra vita in società. Infatti, se l’attrazione fisica è un istinto naturale, il fascino è un qualcosa che tocca soprattutto la nostra parte più intellettuale e psicologica.

Il segno del Leone rientra a pieno titolo in questa considerazione. Infatti, il Leone è certamente bello ma soprattutto affascinante, travolgente e appassionato. Non solo passionale, ma anche e proprio appassionato della vita e delle persone. Un segno che segue a breve distanza il Leone sono I Pesci.

Di solito queste persone hanno avuto la fortuna di ricevere da madre Natura un fisico invidiabile e un portamento austero e nobile. Tuttavia, la loro bellezza esteriore è superata da quella interiore. Sono persone estremamente profonde che seducono sia per i loro pensieri sia per la loro voce.

Inoltre, un altro segno estremamente bello è quello dei Gemelli. La sua bellezza è potenziata dalla socialità del loro carattere. Sono persone spesso taglienti e provocanti che passano difficilmente inosservate.

Infine, non possiamo dimenticarci di citare la Bilancia. Infatti, i nati sotto questo segno sono caratterizzati da un’armonia e da un equilibrio che non è solo mentale. Anche esteticamente i Bilancia sono estremamente posati e raffinati, sintomo di grande bellezza.

