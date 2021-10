A volte possiamo pensare di avere una nuvola grigia che ci segue. Ad ogni nostra azione, ad ogni nostro pensiero o a ogni nostro piano quella nuvola sta sempre sopra la nostra testa e sul più bello fa cominciare la pioggia.

Certo, è vero che prima o poi la ruota gira. Tuttavia, sembra proprio che per alcuni di noi quella benedetta ruota non giri mai. Alcuni dicono che le persone non nascono fortunate o sfortunate, ma che la fortuna si cerchi e si trovi. Tutto ciò vale anche, e soprattutto, per le questioni amorose e sentimentali. Infatti, sembra incredibile, ma questi segni zodiacali sono i più sfortunati in amore per l’oroscopo.

Bilancia

La Bilancia è quel segno che riguarda i “treni persi”. Infatti, per quanto riguarda la vita sentimentale, i nati sotto la Bilancia sono un po’ sfortunati. Alcune volte, a queste persone manca il coraggio di prendere quella decisione forse contro corrente che, tuttavia, potrebbe cambiare la loro vita.

Quando se ne rendono conto è poi troppo tardi e rischiano di vedere quell’amore ormai perduto e già sposato altrove. Inoltre, la forte sensibilità dei nati sotto la Bilancia può rivelarsi quasi negativa. Infatti, queste persone si creano dei problemi anche dove non dovrebbero. Proprio questa propensione porterebbe queste persone a incontrare serie difficoltà nel trovare la propria metà.

Sagittario

Il Sagittario è un segno che si caratterizza dalla forte volontà di voler bene agli altri. Il problema è l’incapacità di vedere la realtà per com’è e non per come dovrebbe essere. Infatti, nelle relazioni sentimentali i nati sotto il Sagittario sono sempre coloro che danno più di quanto ricevono.

Spesso questo loro altruismo li porta ad avere relazioni impari, in cui pare proprio che rappresentano la parte più sfortunata. E, ancora più spesso, i Sagittario possono essere vittima di tradimenti.

Sembra incredibile ma questi segni zodiacali sono i più sfortunati in amore per l’oroscopo

Infine, troviamo l’Acquario. In nati sotto questo segno hanno un grandissimo pregio, simile a quello del Sagittario. Sono infatti delle persone estremamente sensibili, generose e altruiste. Tutti questi pregi nascondono, però, un grande difetto: la miopia sentimentale. Infatti, mettersi sempre al secondo posto potrebbe non rivelarsi sempre la scelta migliore.

