Se si è alla ricerca di un’idea dolce, semplice e golosa da portare in tavola a fine pasto, non possiamo non pensare ai tartufi al cioccolato. Questa originale ricetta soddisferà i palati di tutta la famiglia con la sua croccante delicatezza.

I tartufi sono, infatti, un piatto buono che si presta bene ad essere servito come dessert goloso e stuzzicante per un menù dedicato alla famiglia. Una scelta semplice e veloce da preparare, ma allo stesso tempo estremamente scenografica, se ricoperta di granella di nocciole o cocco grattugiato. Vediamo allora assieme la ricetta per un dolce classico e goloso che saprà chiudere in bellezza qualunque pasto in famiglia.

Gli ingredienti per i nostri buonissimi tartufi al cioccolato

200 gr di cioccolato fondente;

50 gr di cioccolato al latte;

50 gr di cacao amaro in polvere;

25 gr di burro;

100 ml di panna fresca;

1/2 cucchiaino di caffè solubile.

Per iniziare tritiamo il cioccolato fondente e quello al latte, unendoli assieme in una ciotola ben capiente. Prendiamo poi la panna, il burro, il caffè e scaldiamoli a fuoco basso, fino a che non si saranno sciolti e avremo ottenuto una crema omogenea.

Arrivati a questo punto, aggiungiamo tutto il cioccolato precedentemente tritato nella pentola e mescoliamo con una spatola fino a che il composto non si sarà amalgamato per bene. Facciamolo poi intiepidire e travasiamolo in una ciotola chiusa con della pellicola alimentare, prima di metterlo in frigorifero a riposare per circa un’ora.

Una volta che il composto si sarà ben raffreddato e abbastanza solidificato, tiriamolo fuori e aiutandoci con un cucchiaio grande separiamolo in palline. Usando le mani, modelliamo ogni singola cucchiaiata fino ad ottenere delle palline di media grandezza, circa 3 o 4 cm di diametro.

Appoggiamo poi le palline su una teglia ricoperta da carta da forno, copriamo il tutto con della pellicola e rimettiamo in frigo per circa 10 minuti. Mentre aspettiamo basterà setacciare il cacao in una ciotola e, trascorsi i 10 minuti, passarci le palline ricoprendole di cacao in modo uniforme.

A questo punto, i nostri tartufi al cioccolato saranno pronti da servire in un vassoio o da inscatolare per diventare un regalo dolce e goloso.

