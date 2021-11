Nessuno vorrebbe cominciare un mese in modo negativo. In realtà, siamo noi esseri umani ad aver diviso in questo modo la nostra vita e la nostra esistenza. Invece di pensare a volerci migliorare fin da oggi, ci diamo dei tempi che ripercorrono quelli dell’anno. Pensiamo che la settimana prossima potremo fare altri progetti, che il mese prossimo ci iscriveremo in palestra o cominceremo finalmente a leggere libri di qualità.

Il tempo è però relativo e dovremmo cominciare a gestirlo e non a farci gestire. Ad ogni modo, dato che ragioniamo tutti così, anche l’oroscopo cerca di spiegare cosa succederà usando il tempo. In particolare, dunque, occhio a questi segni dell’oroscopo che inizieranno dicembre con il piede sbagliato.

Bilancia e Cancro

Per i nati sotto la Bilancia il mese di dicembre sarà molto difficile. Non tanto per cause altrui ma per la caratteristica più negativa del segno: trovare i difetti ovunque. Dicembre inizierà malissimo perché i Bilancia avranno una visione molto negativa di tutto ciò che li circonda: amici, relazioni, vita professionale e progetti in generale.

Il discorso è simile per i Cancro. Non parliamo qui tanto di capacità di trovare dei difetti ovunque ma del giudizio costante. Spesso non è nemmeno una questione di giudizio ma di pregiudizi diffusi, costanti e negativi. Anche in questo caso la visione negativa che abbiamo sul Mondo potrà danneggiarci molto. L’unica soluzione è dare tempo al tempo e sperare di limare questa particolarità del carattere.

Occhio a questi segni dell’oroscopo che inizieranno dicembre con il piede sbagliato

Per i nati sotto la Vergine, invece, il mese di dicembre sarà un periodo di riflessioni. Questo segno ha una grande dote: prima di agire riflette, molto, a tratti troppo. E, quando si riflette troppo su pensieri negativi o su situazioni che fanno male, tutto il Mondo comincia a tingersi di nero. Quindi, a volte è anche un bene godersi la vita senza pensare troppo, senza passare notti insonni con drammi personali.

Infine, i Pesci. Un segno che ha tantissima immaginazione e fantasia. Ecco, in questo mese di dicembre il rischio è perdersi nelle fantasticherie negative e perdersi tutte le cose belle che possono capitare attorno alla nostra esistenza.

Approfondimento

Un mare di soldi in arrivo a dicembre per questi fortunati segni dell’oroscopo.