Le temperature diventano sempre più rigide. Ormai siamo alle porte dell’inverno e in questa stagione abbiamo voglia di consumare piatti caldi ed invitanti.

Tra i piatti tipici della stagione invernale c’è senz’altro la polenta. Questa pietanza è molto versatile e ci permette di realizzare tanti piatti gustosi e prelibati.

Come abbiamo precedentemente suggerito, i budini di polenta dal cuore cremoso sono una delizia da provare assolutamente.

Oggi invece vogliamo preparare un piatto molto semplice e veloce. Questa ricetta ci restituirà una golosità perfetta per scaldare le nostre sere.

Infatti, altro che pasta e patate è la polenta cucinata in questo modo che sta davvero conquistando tutti.

Per prepararlo servono davvero pochissimi ingredienti di stagione che saranno sufficienti a rendere questo piatto una vera delizia.

Se vogliamo scoprire come realizzarlo e goderci un’autentica esplosione di sapore, non ci resta che continuare a leggere questa spettacolare ricetta.

Ingredienti

250 g di polenta istantanea;

1 radicchio tondo;

700 ml di acqua;

400 g salsiccia;

120 g di provola dolce;

30 ml di vino bianco;

30 g di formaggio grattugiato;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per iniziare, laviamo per bene il radicchio, preleviamone 6 foglie e facciamole sbollentare per circa un minuto. Scoliamole e trasferiamole in una ciotola d’acqua ghiacciata per interrompere la cottura. Dopodiché, mettiamo le foglie su un canovaccio e lasciamole da parte.

Incidiamo il budello della salsiccia, preleviamone la pasta e facciamola cuocere per 5 minuti in padella con un filo d’olio, sale e pepe. Sfumiamola con il vino fino a farlo evaporare e spegniamo la fiamma.

Intanto, mettiamo l’acqua in una pentola, saliamola e portiamola a bollore. Facciamo cuocere la polenta mescolando velocemente. Quando la polenta sarà pronta, versiamola in un contenitore ed aggiungiamo ad essa il formaggio grattugiato. Mescoliamo per bene e preleviamone un cucchiaio.

Mettiamo un cucchiaio di polenta su ogni foglia di radicchio. Tagliamo a cubetti la provola e aggiungiamola sulla polenta insieme alla pasta di salsiccia. Chiudiamo gli involtini con 2 stuzzicadenti e trasferiamoli in un tegame con un filo d’olio. Facciamoli scottare per un paio di minuti e serviamo questi golosissimi involtini ai nostri commensali.

Consigli

Possiamo accompagnare questi involtini di polenta, radicchio e salsiccia con una golosa fonduta. Per farla, basterà mettere 200 millilitri di latte in un pentolino e aggiungere 150 grammi di taleggio o fontina a pezzetti.

Mescoliamo continuamente e serviamo la fonduta ben calda per rendere il nostro piatto ancora più speciale.