Indossare una camicia è un modo semplice per essere eleganti. Con un singolo dettaglio non bisogna più preoccuparsi di apparire trasandati o di non indossare l’abito giusto. Poi di camicie ce n’è per tutti i gusti e le occasioni.

Ma c’è una cosa che non deve mai mancare. Se una camicia non è perfettamente stirata, il risultato sarà apposto. Poiché portare ogni volta le camicie in lavanderia significa spendere un sacco di soldi e tempo, bisogna trovare una tecnica per stirarle a casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Spesso, sia per le camicie da uomo sia da donna, la parte più difficile sono le maniche. Allora, vediamo come stirare perfettamente le maniche delle camicie con questo trucco veloce e pratico per tutti.

Bastano pochi minuti per una camicia perfettamente stirata

Normalmente tutti consigliano di iniziare a stirare la parte posteriore della camicia. Ma le stiratrici professioniste sanno che quando si passerà alle maniche il lavoro fatto prima si rovinerà. La parte frontale e il retro della camicia si stropicceranno nuovamente. Ecco perché bisogna iniziare dal colletto e dalle maniche.

Il modo base per stirare una manica lunga di camicia è posizionarla sull’asse in modo che risulti piatta. In questo caso, bisogna cercare di seguire le linee e le pieghe della camicia. Non tutte le camicie hanno maniche semplici e lisce. Molte hanno doppie pieghe e bottoni anche sul retro che rendono difficile la stiratura.

Prendiamo come riferimento la cucitura che unisce i lembi della manica. Si prosegue passando il ferro caldo sulla manica partendo dall’ascella. Giriamola e stiriamo anche l’altro lato. Cerchiamo di tendere leggermente il tessuto per evitare che si creino pieghe.

Vediamo come stirare perfettamente le maniche delle camicie con questo trucco veloce e pratico per tutti

Se con questa tecnica il risultato non è soddisfacente, allora c’è un trucco. In commercio esiste quello che si chiama “stiramaniche”. È un piccolo asse che può essere fissato all’asse principale. Questo è fatto in modo da stirare la manica seguendo le cuciture ma non creando altre pieghe.

Bisogna inserire la manica della camicia nell’asse e stirare come descritto prima. Una volta stirato un lato, si passa all’altra faccia facendo ruotare delicatamente la manica. Passare ai polsini e finire. Un consiglio incredibilmente utile è di inumidire con uno spruzzino con acqua distillata la manica prima di passare il ferro. Quando si sono stirati entrambi i lati, sfiliamo la manica. Se non si ha un asse stiraramanica, si può utilizzare una tavoletta di legno abbastanza lunga.

Approfondimento

Come fare la manutenzione del ferro da stiro per una stiratura ineccepibile