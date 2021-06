Chi ha un giardino o un orto lotta quotidianamente con le erbacce infestanti.

La maggior parte delle persone considera queste piante come una minaccia di cui sbarazzarsi in minor tempo possibile. Tutto ciò, per evitare che si rovinino le altre coltivazioni.

Non tutte le erbe spontanee, però, sono pericolose. Tra queste, ne esistono alcune che risultano addirittura utili per il benessere del terreno.

In questo articolo, sveleremo quale pianta è particolarmente salutare per lo stato della terra. Infatti, chi strappa quest’erba dal prato sta facendo un grosso errore perché vale oro per queste sue importantissime funzioni. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il toccasana del terreno

Stiamo parlando del trifoglio bianco. Le sue caratteristiche tre foglie hanno i bordi dentati e presentano, talvolta, delle macchie biancastre. Anche i fiori sono bianchi, da cui deriva anche il nome.

Il trifoglio bianco svolge davvero tanti effetti benefici per il terreno. Compare solitamente nei terreni privi di azoto, che è davvero necessario per le piante. Infatti, è un “fissatore di azoto” e, trasferendolo alle coltivazioni vicine, le migliora e le rende più rigogliose.

Inoltre attira insetti benefici, come coccinelle e piccoli impollinatori alla ricerca di nettare, un elemento preziosissimo per il benessere dell’ecosistema.

Il trifoglio bianco funziona anche da protettore per il suolo. Ecco perché chi strappa quest’erba dal prato sta facendo un grosso errore perché vale oro per queste sue importantissime funzioni.

Un trionfo di sostanze nutritive

Oltre alle caratteristiche sopra elencate, il trifoglio è anche una fonte naturale di sostanze nutritive per il terreno. Rilascia fosforo nel terreno, oltre che azoto come detto in precedenza.

Insomma, prima di strappare queste erbe spontanee, riflettiamoci. Talvolta, pensando di fare la cosa più giusta, finiamo per togliere al terreno un valido aiuto.

Il terreno ci ringrazierà, donandoci tanti frutti ricchi e gustosi. Possono essere piante non belle esteticamente, ma resistiamo all’impulso di strapparle, perché i risultati saranno evidenti.

