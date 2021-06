Siamo sicuri di ricordare come fosse prima della creazione di Whatsapp? Facevamo la ricarica telefonica per mandare messaggi e per chiamare. Avevamo a disposizione quella determinata quantità di messaggi o chiamate in base ai soldi che ricaricavamo. Per non parlare dello scatto alla risposta!

Dopo di che gli operatori telefonici hanno creato le promozioni. Un banale esempio era la promo di 10 euro al mese con 500 messaggi e 1000 minuti. E grazie a questo sapevamo gestire più o meno la situazione.

Oggi, grazie a questo strumento incredibile, Whatsapp, abbiamo solo bisogno di una linea Wi-Fi o del traffico Internet sul cellulare. Chi invia più gli sms “normali” con Whatsapp sul cellulare?

Whatsapp: ingegnoso strumento alla portata di tutti!

Whatsapp è quell’applicazione gratuita alla portata di tutti che permette di inviare e ricevere messaggi istantanei. Tramite esso, si può facilmente controllare se il nostro messaggio è giunto a destinazione e anche se lo il destinatario lo ha letto. Permette inoltre di inviare messaggi vocali e questa rappresenta la sua grande dote. Recentemente un nuovo aggiornamento permette di accelerare le note vocali di 1.5 e 2 volte più veloce rispetto al normale vocale. E se volessimo ascoltare un messaggio vocale senza farci scoprire?

In pochi sanno che possiamo ascoltare un messaggio vocale su Whatsapp senza aprirlo con questo semplice trucchetto

È possibile ascoltare una nota vocale senza aprirla direttamente da Whatsapp? La risposta è affermativa. Esiste, infatti, un trucchetto tramite cui sarà possibile ascoltare un messaggio vocale senza aprirlo, lasciando la nota come non letta.

Basta andare su “gestione file” e cliccare su “memoria interna”. Spunteranno una serie di documenti, tra cui la cartella Whatsapp. Clicchiamo e spunteranno altre cartelle dove noi selezioneremo quella con scritto “media”. Tra le cartelle leggeremo tante voci e basta andare su quella con la dicitura “Whatsapp Voice Notes” ed il gioco è fatto. Questa, infatti, riporta tutti i messaggi vocali ordinati per data e ora.

