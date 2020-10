Stirare non è un’occupazione che molti amano. A peggiorare la situazione potremmo avere un ferro da stiro poco pratico o addirittura capace di lasciare macchie e sputacchiare acqua sui capi. La regola fondamentale per fare sì che ciò non accada è eseguire una corretta manutenzione. Infatti, mantenendo bene il nostro elettrodomestico la stiratura diventerà meno noiosa e più semplice. Come fare la manutenzione del ferro da stiro per una stiratura ineccepibile? Vediamo tutti gli accorgimenti per avere un super ferro da stiro e nessuna macchia di ruggine, nessun deposito e bruciatura.

Se hai un ferro da stiro a vapore

Spesso il ferro da stiro a vapore ha l’inconveniente di lasciare macchie calcaree o di ruggine dopo qualche tempo che è in uso. Per evitarlo dobbiamo effettuare una pulizia profonda usando solo tre ingredienti:

a) Acqua distillata

b) Aceto bianco distillato

c) Uno spazzolino

Mescoliamo insieme mezza tazza di aceto bianco e mezza tazza di acqua distillata. Il ferro non deve essere acceso quando verseremo il liquido al suo interno. Mettiamolo in posizione verticale e vediamo se i fori del vapore hanno delle particelle bianche: quello è il calcare. Con una spazzolina, uno stecchino, cerchiamo di eliminare questi residui. Non usiamo altri strumenti più duri perché potremmo rischiare di graffiare la piastra del ferro.

Adesso colleghiamo il ferro alla presa e lasciamo che si riscaldi. Premiamo il pulsante del vapore e lasciamo premuto per un minuto. Ripetiamo per 4-5 volte. Segniamo il ferro e lasciamolo raffreddare, prima di svuotarlo dalla miscela di acqua e aceto.

Come fare la manutenzione del ferro da stiro per una stiratura ineccepibile

Anche la piastra potrebbe necessitare di una pulizia accurata. Questa volta usiamo l’aceto bianco distillato mescolato insieme al sale da tavola. Il ferro deve essere freddo, mi raccomando. Mescoliamo i due ingredienti in modo da ottenere una pasta abrasiva che farà della schiuma.

Con un panno, strofiniamo il prodotto sulla piastra e risciacquiamo.

Se la piastra è sporca di plastica (magari per sbaglio siete passati col ferro sulla scritta di una maglietta), allora usiamo una tecnica con cubetti di ghiaccio e aceto bianco distillato.

Per prima cosa dobbiamo riempire di ghiaccio una padella. Immergiamo la piastra del ferro e lasciamo per 5 minuti. Utilizziamo un coltello non appuntito per raschiare la plastica.

In seguito useremo la tecnica con aceto e sale per ripulire da residui.

Se la plastica si è attaccata anche al tessuto, potrebbe essere necessario riporlo nel congelatore e usare il coltello come sopra. Cercate sempre di non stirare sopra zip, cerniere, bottoni e spille perché lascerete una macchia. Usate un panno sopra i vostri indumenti.

Altri suggerimenti

Se usi l’acqua di casa ma non è depurata, questa potrebbe contenere minerali e sostanze che causano disguidi nel ferro da stiro, come corrosione del serbatoio o ostruzione dei pori del vapore. Cercate sempre di usare acqua distillata e in bottiglia.

Il serbatoio dell’acqua va riempito solo a ferro freddo, prima del collegamento alla presa. Dopo aver terminato la stiratura, è bene togliere l’acqua in eccesso e togliere l’umidità accumulata con un panno.

Il ferro deve essere tenuto in posizione verticale, con fine di prevenire che l’acqua fuoriesca e che la piastra possa essere graffiata.