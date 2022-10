Finita l’estate, arriva ufficialmente quel periodo dell’anno in cui la zucca va per la maggiore. Ne esistono di diverse misure, forme e colori, e sono belle esteticamente, ma soprattutto molto buone da mangiare.

Tra le varietà più gustose e saporite c’è sicuramente la Delica. Questo tipo di zucca è un po’ diverso dalle altre per il suo sapore per certi versi simile a quello della castagna, ma non solo. La particolarità della zucca Delica sta nella sua buccia che, se cucinata, si trasforma in una crosticina croccante e invitante.

Potremo cucinare primi piatti, come ad esempio le buonissime lasagne con zucca e salsiccia ottime per la domenica, ma non solo.

In questo articolo scopriremo alcune interessanti ricette per cucinare la meravigliosa zucca Delica. Proporremo 2 modalità di cottura differenti, per dimostrare che questo tipo di zucca è buono in ogni modo.

Vediamo come cucinare la zucca Delica al forno o in padella

Entrambe le modalità di cottura sono facilissime da effettuare e molto veloci. Potremo sfruttare queste ricette durante l’inverno e potremo conservarle in frigo anche per il giorno dopo.

La prima cosa che dovremo fare in entrambi i casi sarà sciacquare la zucca sotto l’acqua corrente. Il secondo passaggio sarà quello di tagliarla con un coltello a metà e di scavare al suo interno per privarla dei semi. A questo punto bisognerà tagliarla a fette e poi a tocchetti.

Non toglieremo la buccia, anzi. Quest’ultima, una volta cotta, regalerà un sapore croccante e ancora più saporito alla zucca.

La ricetta in padella

Ora dovremo tagliare una cipolla a fettine sottili e poi versare il tutto in padella. Verseremo un po’ di olio EVO e poi i nostri tocchetti di zucca. Aggiungeremo un filo d’acqua, mescoleremo bene il tutto e poi aggiungeremo dei cubetti di speck.

Lasceremo cuocere il tutto per circa 10 minuti, a coperchio chiuso, finché la zucca non sarà morbida.

Questo contorno sarà davvero gustosissimo e potremo affiancarlo a diversi secondi piatti della tradizione.

Un buonissimo piatto a base di zucca cotta al forno

Ora vediamo come cucinare la zucca Delica al forno con questa semplicissima ricetta invernale.

In questo caso, dopo aver pulito e tagliato la zucca a fette, dovremo stendere queste ultime su una teglia ricoperta con carta forno.

Dopo aver sistemato accuratamente le nostre fette di zucca, dovremo condirle con un filo d’olio EVO, del rosmarino e un po’ di sale. Infine aggiungeremo della paprika, che renderà il tutto speziato e aromatizzato.

Faremo cuocere il tutto per circa 30 minuti, in forno preriscaldato a 180 °C.

Alla fine le nostre fettine di zucca saranno un ottimo snack croccante, perfetto per spezzare la nostra fame.

