Per realizzare una zucca di Halloween fai da te seguiamo questi facili passaggi

Finalmente è arrivato ottobre, il mese che fa iniziare la stagione autunnale. Il primo pensiero, però, che ci viene in mente quando pensiamo a questo periodo è Halloween. Questa festa, per come la conosciamo ora, è nata negli Stati Uniti e si è diffusa in tutto il Mondo. Uno dei simboli più riconoscibili di questa festa è sicuramente la zucca intagliata.

Il 31 di ottobre, infatti, c’è la tradizione di intagliare una zucca ed esporla al di fuori della propria casa. Se è la nostra prima volta, però, potrebbe servirci una guida. Oltre ad essere un ottimo progetto fai da te, è anche un’attività divertente per tutta la famiglia. Fare la zucca di Halloween non è difficile, ma serve qualche accorgimento. Ecco alcuni trucchi per farne una nel migliore dei modi.

Scegliamo l’ortaggio giusto

La zucca di Halloween intagliata è un’usanza che arriva dal mondo statunitense. Anche se la festa di per sé ha origini celtiche, l’intaglio di visi spaventosi su questo ortaggio nasce molto dopo. Realizzare questa decorazione è molto semplice. Per prima cosa scegliamo una zucca tonda e molto grande. Questo perché sarà più facile lavorarci. Preferiamo l’ortaggio che abbia una buccia più sottile, perché sarà più semplice da intagliare. Inoltre, non deve avere ammaccature e deve essere di un colore intenso, possibilmente uniforme. Solitamente quella più scelta per le decorazioni è la tipologia Aspen.

Per realizzare una zucca di Halloween dobbiamo eliminare la calotta superiore della zucca. Tagliamo a circa 5 centimetri dal picciolo, facendo un taglio circolare. Svuotiamo l’interno ed eliminiamo tutta la polpa dell’ortaggio. Aiutiamoci con un cucchiaio, togliendo più polpa possibile, in modo che la zucca sia vuota all’interno. Dopo averla svuotata, giriamola e livelliamo la base, in modo che rimanga ferma quando la mettiamo per terra.

Facciamo asciugare la zucca per almeno una notte e su un cartoncino disegniamo il tipo di intaglio che vogliamo fare. Di solito si tratta di espressioni spaventose. Ritagliamo le decorazioni e utilizziamoli come modelli per l’intaglio dell’ortaggio. Appoggiamo le decorazioni alla superficie della zucca e teniamola ferma, mentre con l’altra disegniamo i contorni con una matita.

Per realizzare una zucca di Halloween fai da te seguiamo questi facili passaggi

Togliamo il cartoncino e con un pennarello nero ricalchiamo i bordi precedentemente fatti con la matita. Con un coltello iniziamo ad intagliare la zucca seguendo le guide, cercando di rendere i tagli più lisci e puliti possibili. Mettiamola in frigorifero fino a quando non sarà il momento di esporla. Se vogliamo mantenerla bella più a lungo ci sono diversi metodi.

Il primo è quello di immergere la zucca in una soluzione composta da acqua e limone per almeno un’ora. Possiamo anche metterla in un contenitore con acqua e candeggina, che avrà lo stesso effetto. In alternativa, anche cospargerla di vaselina la aiuterà a conservarsi. Questo vale sia per l’interno che per l’esterno.

