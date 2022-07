I ravioli cinesi sono uno dei piatti principali in Cina per festeggiare il Capodanno. In realtà, ormai da un po’ di tempo, anche in Italia hanno riscontrato grande successo. Sono, infatti, uno degli antipasti più scelti quando si va a mangiare il sushi. La verità è che sono davvero tanto buoni. Ma, oltre a questo, sono molto leggeri e hanno poche calorie. Questo potrebbe essere un punto a favore per chi è a dieta e non vuole esagerare. Ma passiamo alla preparazione. Il ripieno potrà essere fatto a proprio piacimento. C’è chi li riempie con le verdure, chi con la carne o entrambi.

Gli ingredienti che ci serviranno per fare la pasta sono semplicemente 200 g di farina e 120 ml di acqua fredda e una punta di sale. Per il ripieno invece utilizzeremo:

100 g di formaggio grattugiato;

200 g di piselli;

2 spicchi d’aglio;

1 carota grande;

2 cucchiai di olio EVO;

erba cipollina q.b.;

250 g di carne macinata;

due cucchiai di salsa di soia.

Vediamo come cucinare i ravioli cinesi light alla piastra con carne e verdure

Come prima cosa andiamo a preparare la pasta. Dunque, in una ciotola uniamo gli ingredienti e impastiamo fino ad ottenere un panetto liscio. A questo punto lo allunghiamo con un mattarello e lo tagliamo in cubetti. Questi poi li andremo a stendere formando dei cerchietti. Li facciamo riposare in frigo per un’ora ricoperti da pellicola. Possiamo passare al nostro ripieno. Dobbiamo cucinare le verdure e la carne.

Come prima cosa aggiungiamo l’olio in pentola e mettiamo a cucinare il macinato. A metà cottura possiamo aggiungere i piselli, la carota tagliata alla julienne e l’erba cipollina. Sfumiamo con un po’ di salsa di soia e lasciamo cucinare il tempo necessario. Verso fine cottura mettiamo una spolverata di formaggio grattugiato in modo da dare ancora più sapore. Una volta finito possiamo andare a riempirli. Prendiamo con mezzo cucchiaino il ripieno e lo adagiamo su metà pasta. Chiudiamo a mezzaluna premendo sulle estremità per formare le classiche pieghe del raviolo cinese. Continuiamo così fino a quando non esauriamo gli ingredienti.

Una volta riempiti tutti quanti vediamo come cucinare i ravioli cinesi light alla piastra. Prendiamo una padella antiaderente con i bordi alti e aggiungiamo un po’ di olio di semi. Aggiungiamo i ravioli mettendoli con la parte chiusa verso l’alto e facciamo cucinare a fiamma sostenuta per circa 3 o 4 minuti. Passato il tempo, i nostri ravioli saranno pronti per essere serviti su un bel letto d’insalata fresca.

