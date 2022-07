Alcuni piatti sono molto versatili, si possono preparare e consumare sia freddi che caldi. Uno di questi è la zucchina lunga. Le zucchine sono un ottimo alimento in quanto sono ricche di potassio, sali minerali e vitamine. Inoltre contengono molta acqua, il ché le rende un alimento molto digeribile. Difatti la zucchina è molto utile in caso di stitichezza o diversi problemi a livello gastrointestinale. Sarebbero indicate anche per contrastare problemi alle vie urinarie e avrebbero proprietà calmanti e rilassanti. Possiamo quindi definirlo un super alimento da avere sempre nelle nostre case.

In questo caso, andremo a vedere come usare in cucina un particolare tipo di zucchina che è appunto definita “lunga”. È così tanto simile alla zucchina tradizionale, ma allo stesso tempo presenta un sapore molto diverso. Possono essere preparate in tanti modi e adesso ci soffermeremo su una ricetta molto semplice da preparare.

Vediamo come cucinare la zucchina lunga in padella per un pranzo veloce

Gli ingredienti che ci saranno utili sono:

1 zucchina lunga;

6 pomodorini;

1 cipolla rossa;

olio EVO e sale;

sedano.

Vediamo come cucinare la zucchina lunga in padella con pochi e semplici passaggi. Ci vorrà solo circa mezz’oretta per preparare questo piatto. Come prima cosa laviamo la zucchina e andiamo a tagliarla in cubetti medi. Stessa cosa faremo con la cipolla, che in questo caso taglieremo in 4 parti in maniera un po’ grossolana. In una pentola mettiamo un filo d’olio con la cipolla, non appena quest’ultima si farà dorata possiamo unire anche la zucchina ed il sedano. Aggiungiamo l’acqua fino a quando non copriremo tutte le zucchine. Una volta che inizieranno ad ammorbidirsi, tagliamo i pomodorini in 4 cubetti e li mettiamo nella pentola. Continuiamo la cottura fino a quando, provando con una forchetta, la buccia della zucchina sarà molto morbida.

Bisogna stare attenti e controllare spesso per non eccedere con la cottura, altrimenti la polpa si disferà tutta. Ci vorranno circa 30 minuti, fino a quando sarà ultimata la preparazione. Una volta cotte, ne versiamo un po’ nel piatto e possiamo consumarla subito se la preferiamo calda (soprattutto d’inverno), altrimenti possiamo riporla in frigorifero e, prima di consumarla, la togliamo fuori per poi mangiarla. Anche fresca sarà buonissima ed è ottima d’estate per un piatto fresco e veloce da preparare. In alternativa si possono aggiungere anche le patate oppure si può condire con formaggio grattugiato e, per i più resistenti, anche un po’ di peperoncino che dà gusto.

Lettura consigliata

3 idee per un antipasto estivo fresco, leggero e veloce a base di pesce