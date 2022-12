Sfiziosi antipasti di Natale per stupire gli invitati più 2 modi per servirli in modo originale

Non solo con la pasta sfoglia, ecco come fare dei veloci e appetitosi antipasti per le feste e come impiattare per stupire gli invitati.

Questo è il periodo dell’anno dove cerchiamo, come non mai, ispirazioni per realizzare ricette perfette per le feste natalizie. Che si tratti di pranzi o di cene, vorremmo stupire i nostri invitati con pietanze uniche, ma anche facili e veloci da fare. Sarebbe ancora più funzionale preparare i piatti anche qualche ora prima, così da non stare a lungo davanti ai fuochi e accogliere gli ospiti. In questo modo non saremo costretti a dover correre continuamente in cucina a controllare forno e fornelli. Bisogna ammettere che in queste occasioni la pasta sfoglia è un valido alleato, una base versatile che può trasformarsi in stuzzichino delizioso, con una semplice farcitura o condimento.

Pasta sfoglia e profiteroles salati

Potremmo proporre dei semplici e sfiziosi antipasti di Natale per stupire i commensali a tavola, magari realizzandoli prima, con calma. Avere un rotolo di pasta sfoglia in frigorifero è d’obbligo, a maggior ragione durante le feste, in pochissimo tempo potremmo preparare il primo stuzzichino.

Stendiamola e ritagliamola a quadratini di 3 cm, all’interno farciamoli con carciofi sbollentati, ricotta ed erba cipollina. In alternativa, o in aggiunta, potremo usare una crema a base di formaggio spalmabile, noci e grana, oppure con gamberetti e rucola. Queste farciture gustose e veloci sono ideali anche per riempire dei semplici bignè, servendoli in fine con tipica forma del profiterole dolce.

Semplici e veloci questi sfiziosi antipasti di Natale per stupire i commensali

Accogliamo gli ospiti con dei golosi involtini da servire freddi e, addirittura, potremmo prepararli il giorno precedente e lasciarli in frigorifero per tutta la notte. Cuciniamo della zucca in forno o semplicemente bollita e riduciamola in purea, saliamo e usiamola per farcire delle piccole fette sottili di prosciutto cotto. Arrotoliamo con delicatezza l’involtino e aggiungiamo una fogliolina di menta sopra. Un’altra originale idea è quella di panare dei pomodorini con del sesamo e infornarli per pochi minuti, il risultato sarà sbalorditivo. Infine, se proprio non vogliamo accendere i fuochi, non sfigureremo se porteremo in tavola degli spiedini freddi alternando arance, finocchio e acciughe, un tris saporito che non delude mai.

Impiattare con creatività

Insieme ad un ricco e gustoso menù il modo in cui lo serviamo può fare la differenza. Invece del solito piatto dorato o rosso, se i nostri antipasti prevedono degli involtini o bocconcini, potremo fissarli con uno stecchino ad una base originale. Per rimanere a tema, infatti, potremmo sfruttare le forme natalizie in polistirolo, che comunemente usiamo per gli addobbi. Sbizzarriamoci con basi a forma di ghirlanda, di albero, di stella, pupazzo di neve o renna.

Un’altra idea è quella di appendere gli stuzzichini ad un piccolo alberello di Natale sintetico, come se fossero delle vere e proprie decorazioni. Non scordiamoci che per creare l’atmosfera magica dovremo addobbare casa senza strafare, magari posizionando delle belle piante fiorite e delle candele aromatiche.