Davanti al fuoco insieme ai nostri migliori amici ecco 5 vini imperdibili per una serata di festa

La scelta dei prodotti natalizi in Italia è incredibilmente ricca soprattutto quando si tratta di primizie artigianali. Analizziamo i vini migliori da scegliere per fare sempre una bella figura con parenti e amici.

Il modo migliore di festeggiare il Natale è quello di accendere il fuoco nel camino e aprire una buona bottiglia di vino. Si chiacchera fino a tarda sera, degustando prodotti di ottima qualità e godendo della compagnia. Non possiamo sbagliare la scelta. Anche se le alternative non mancano, vediamo su quali vini orientarci per avere una serata speciale in compagnia.

Se abbiamo bisogno delle bollicine possiamo scegliere il Prosecco DOC Treviso extra dry di Serafini & Vidotto. Prodotto a Montello con uve 100% Glera ha un grado alcolico del 12%. Si accompagna perfettamente ai frutti di mare, ai crostacei al vapore e ai granchi. Ha sentori di mela, melone e pera, il sapore è fruttato con note floreali e di pane che lievita. Il gusto delicato lo rende ideale per brindisi prima dell’aperitivo o per degustazioni casalinghe in salotto mentre ci accompagniamo con quattro chiacchere e leggerezza.

Uno spuntino di alto livello

Davanti al fuoco insieme ai nostri migliori amici appassionati di Pinot nero e Chardonnay possiamo stappare una bottiglia di Contessa Rosa Brut Rosé. L’Alta Langa DOCG è prodotto da Fontanafredda nell’astigiano utilizzando terreni argillosi e calcarei. Gradazione 12%, andrebbe servito a 6 o 8 gradi per far esprimere al meglio l’unione delle due uve e per far emergere la freschezza data dalle altitudini delle coltivazioni. Il gusto è molto ricco. Fiori d’arancio, melograno, prugna nera si uniscono con lavanda, basilico e crema pasticcera. Il ginger è il tocco finale.

Se prepariamo uno spuntino succulento con affettati e salamini, olive e cipolline, un Barbera d’Alba Borgogno è perfetto. Fruttato, succoso ed equilibrato, ha essenze di frutti di bosco, ciliegie e fiori rossi. Il profumo è croccante, intenso e concentrato, il sapore coinvolge tutto il palato ma in maniera armoniosa. Potrebbe davvero stupire i nostri amici amanti di queste tipologie. Difficile stancarsi soprattutto se siamo alla ricerca di un gusto fresco ed avvolgente.

Davanti al fuoco insieme ai nostri migliori amici

Stiamo parlano di momenti di convivialità da condividere, quelli preferiti con i nostri amici durante le festività. È necessario scegliere vini che abbiano particolarità che non ce li facciano scordare. È il caso del Satèn Brut Sansevé. Vino di personalità della cantina Monte Rossa, è fatto di uve Chardonnay e Pinot bianco con invecchiamento di lieviti a 24 mesi. Il gusto è avvolgente e piacevole e mai come in questo vino il nominativo Satèn è azzeccato. Setoso e puro le 2 uve convivono in maniera armoniosa ed equilibrata.

Non può mancare un vino Valdobbiadene. Il Cartizze DOCG Dry o Brut o il C Cortesel Pemium ci faranno fare la figura degli intenditori e renderanno la nostra serata veramente speciale. La cura per la vendemmia in questo caso è un’arte, assaporare i vini Valdobbiadene è un’esperienza unica. Il gusto intenso dei vini rispecchia la vita delle colline verdeggianti di Conegliano Valdobbiadene patrimoni per l’intera umanità. Dopo aver trascorso una piacevole serata, ricordiamoci di preparare una confezione regalo e di congedare i nostri amici in maniera speciale. Non c’è modo migliore per vivere festività allegre e spensierate. I regali e i prodotti artigianali non devono mancare.