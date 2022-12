Le serie TV da vedere se abbiamo amato Mercoledi di Tim Burton su Netflix

Una delle serie TV di maggior successo. Ha conquistato quasi tutti i record e il balletto di Mercoledi Addams su un remix di “Bloody Mary” di Lady Gaga è virale sui social. Ma ci sono altre serie come Mercoledì che possiamo vedere?

Tim Burton ne ha fatta un’altra delle sue. E ovviamente non poteva che essere una grande serie TV di successo. Ha raccolto un cast eccezionale e le immagine realizzate sono assolutamente eccezionali. In vero stile Tim Burton. Ormai una firma del cinema fantasy super riconoscibile.

Un prodotto di successo

Protagonista delle serie è Jenna Ortega che interpreta Mercoledì. Ma nel cast abbiamo anche Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia Addams e Gwendoline Christie è Larissa Weems. Hunter Doohan interpreta Tyler Galpin e poi abbiamo il grande ritorno di Christina Ricci, che nella serie interpreta Marilyn Thornhill, ma che nel 1991 aveva interpretato Mercoledì Addams in “La Famiglia Addams” e anche nel sequel del 1993.

Insomma un cast eccezionale per una serie TV eccezionale. Prodotto che infatti in pochissimo tempo è diventato virale e tutti lo amano. I suoi look sono diventati virali, su TikTok tutti ballano Bloody Mary di Lady Gaga con il remix sentito nella serie TV e già si attende una seconda stagione.

Le serie TV da vedere se abbiamo amato Mercoledì

Dal tocco magico e un pochino macabro è “Le terrificanti avventure di Sabrina”, serie TV basata sui fumetti di Sabrina the Teenage Witch. La pellicola segue le vicende di Sabrina, una giovane donna metà umana e metà strega in una scuola soprannaturale.

Tra le serie TV da vedere se abbiamo amato Mercoledi c’è “The Umbrella Academy” composta da tre stagione disponibili su Netflix. Un serie TV sempre di genere fantasy, ma un pochino meno horror. La pellicola racconta la storia di sette bambini partoriti contemporaneamente da madri che non avevano mostrato alcune segno di gravidanza. Questi vengono adottati da un miliardario con l’intento di creare una squadra di supereroi.

Dal creatore di “The Haunting of Hill House” su Netflix arriva “The Haunting of Bly Manor”. Un’istitutrice sprofonda in un abisso di segreti familiari abbastanza terrificanti. Dove morto non significa andato via.

Ambientata nell’Inghilterra vittoriana del 1891 è “Penny Deadfrul”. Una serie che vede molti protagonisti dell’occulto e della magia unirsi per ritrovare una donna scomparsa.

Con un tocco spy movie, ma allo stesso tempo terrificante e magico è “October Faction”. Una serie del 2020 disponibile su Netflix composta da 10 episodi. Oppure Cabinet of Curiosities di Del Toro che è presente sulla piattaforma anche con il film “Pinocchio”. E allora dopo aver visto Mercoledì di Tim Burton, ecco le serie TV da vedere assolutamente.