Valorizzare fondoschiena e girovita a 40 e 50 anni non con bikini o trikini ma con costumi interi che slanciano la figura di ogni donna

Se i difetti del fisico ci bloccano e ci creano problemi quando vogliamo scendere in spiaggia, possiamo ricorrere a diversi stratagemmi che potrebbero aiutarci. Quando si tratta di abiti è sempre meglio evitare le linee orizzontali, se il problema sono i fianchi. Ma quando si tratta di costumi da bagno la questione si complica.

I bikini a vita alta aiutano a snellire i fianchi ma non coprono tanto e i difetti potrebbero comunque essere messi in mostra causandoci disagio. Il monokini o trikini è, invece, una via di mezzo tra bikini e costume intero che potrebbe nascondere la parte che ci piace di meno sottolineando femminilità e forme. Per indossare il trikini, però, è necessario avere alcune caratteristiche fisiche e, se vogliamo valorizzare fondoschiena e girovita, potrebbe non essere il costume più adatto a noi.

Righe da evitare

Il costume intero rimane un classico con cui spesso è facile sentirsi a proprio agio ottenendo una silhouette perfetta anche a 40 e 50 anni. Questo perché comunque pancia e fianchi rimangono nascosti e l’utilizzo di volant o rusche o decorazioni attira l’attenzione verso parti del corpo che hanno difetti meno evidenti. Anche le gambe ne traggono vantaggio, con i costumi interi sembrano più snelle e lunghe anche se sono sgambati o fasciati.

Alcuni costumi hanno i volant laterali o le decorazioni interne e le cinte che modificano l’effetto delle forme facendole apparire diverse da come sono effettivamente. Sono molto eleganti e il colore nero o le fantasie floreali sono perfette per sentirsi a proprio agio in spiaggia. L’importante è evitare le righe. Il costume intero con volant permette anche di lasciare completamente scoperta la schiena oppure di decorarla con i laccetti che si intrecciano.

Il marchio Amazuin è uno dei più richiesti in questo momento. I costumi hanno lacci e tagli importanti, quelli interi hanno lo scollo sul retro, sono elasticizzati e potrebbero nascondere i difetti del girovita proprio mettendo in evidenza la schiena.

La Reveche propone costumi interi a coste con ampio scollo di colore nero e con cintura intorno alla vita. Ideale per slanciare le gambe e la figura nel suo insieme. Lido si caratterizza per le spalline fini, lo scollo squadrato e il taglio sgambato. Semplici e con colori neutri si adattano al fisico di ogni donna senza problemi.

Se vogliamo andare sul sicuro, possiamo anche scegliere uno stile che arriva dal passato. Numerosi modelli riprendono stili vintage, pin up, retrò, mentre i bikini sono a vita alta proprio per mettere in evidenza la figura. Anni Trenta e Cinquanta continuano a rimanere dei punti di riferimento intramontabili.

