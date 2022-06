Numerose riviste si preoccupano di presentare e descrivere quelli che saranno i tagli ideali per valorizzare la forma del viso a prescindere dall’età. Ringiovanire il viso con un taglio moderno ideato per valorizzare la forma significa slanciarlo e per questo potrebbe non bastare la scalatura. Per rispettare le proporzioni del viso è necessario preoccuparsi del volume e in caso di viso tondo le scelte potrebbero essere forzate. Non sempre la frangia è consigliata, mentre la scalatura dovrebbe snellire la forma e renderla più elegante.

Il viso tondo ha bisogno di essere allungato e per questo motivo sono state create acconciature adatte anche a 50 e 60 anni per sembrare più giovani e sentirsi a proprio agio con l’aspetto. Per esempio, il pixie cut è spesso fotografato nelle riviste e scelto dalle icone dello star system per apparire giovani e belle.

Alternative innovative

Glenn Close e Susan Sarandon sono bellissime donne che utilizzano questa acconciatura per dare armonia al rapporto tra forma del viso, lineamenti e colore dei capelli. Con le onde riescono ad allargare e allungare le forme lateralmente senza esagerare con le scalature. In casa nostra è Monica Bellucci che sulle riviste valorizza il pixie cut con i ciuffi laterali.

Quando abbiamo un viso tondo da valorizzare, queste acconciature presenti sulle riviste del 2022 rappresentano veri e propri must a cui è difficile sottrarsi. I risultati sono sorprendenti. Per esempio, se vogliamo optare per un bob non possiamo assecondare i nostri gusti andando contro l’armonia del viso, potremmo pentircene dopo il taglio, cioè quando è troppo tardi.

Sulle riviste è presente ed è molto richiesto il taglio mixie che è una via di mezzo tra un pixie e un mullet. Quest’anno sta spopolando e dovremmo provarlo. Si tratta di un taglio corto scalato molto sbarazzino adatto anche a 50 e 60 anni.

Queste acconciature presenti sulle riviste del 2022 sono idee sensazionali per ringiovanire il viso tondo a 50 e 60 anni

La caratteristica principale del taglio mixie è la doppia lunghezza, corto sopra e lungo sotto. Mantiene il fascino del mullet anni settanta e la versatilità del taglio pixie più recente.

Non è finita qui. Grazie a Cameron Diaz e alle più giovani Jennifer Lawrence e Anne Hathaway, è il taglio nixie a essere spesso presente sulle riviste. È un’ennesima variante, questa volta con tante lunghezze differenti e tanti strati in un unico taglio. È ideale per conferire volume, quindi si adatta a chi ha il viso tondo e anche i capelli troppo sottili. Un grande vantaggio di questo taglio è dato dalla possibilità di pettinare la frangia in modi diversi risolvendo un dilemma che riguarda proprio chi ha il viso tondo. Lineamenti troppo dolci, infatti, eliminano angolature e spigoli appiattendo la forma, la frangia potrebbe diventare un punto debole. Con questi nuovi tagli, invece, questi problemi potrebbero essere definitivamente risolti.

