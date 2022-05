Nel nostro bellissimo Mar Mediterraneo ci sono secondo gli esperti almeno 200 isole che varrebbe la pena visitare almeno una volta nella vita. Dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Corsica a Santorini, per non dimenticare Capri, Ibiza e tantissime altre. Probabilmente ci vorrebbero due vite per visitarle tutte, ma sicuramente sarebbero ben spese. Sarà il fatto di essere isolate del continente ma il fascino che sprigiona spesso un’isola è veramente unico. Pensiamo che pur non esistendo ufficialmente, il turismo di coloro che preferiscono fare le vacanze sulle isole è comunque un dato importante. Proprio per i nostri Lettori che amano questo tipo di vacanza, presentiamo oggi non la solita meta, ma una delle più amate in assoluto dai fotografi e dagli artisti.

Molte isole ma non questa sono diventate poli turistici

Nel Mediterraneo ci sono delle isole che sono diventate delle vere e proprie mete turistiche. Sopra accennavamo a Ibiza, per non dimenticarci di Santorini, di Rodi o di Formentera, solo per fare qualche esempio. Luoghi un tempo quasi incontaminati, ma divenuti poi alla moda e veri e propri centri di turismo internazionale. Non è il caso della bellissima Karpathos, una delle isole greche che più di tutte ha cercato di mantenere per buona parte incontaminato il suo spettacolo naturale. Uno dei paradisi europei, che vanta voti davvero positivi.

Ecco quell’isola del Mediterraneo così amata dai fotografi e immortalata dagli artisti che vanta i voti tra i più alti del web e tutta da scoprire nella sua originalità

Prendendo delle foto dall’alto di Karpathos, del suo mare e delle sue spiagge e volendo fare un indovinello, potremmo cadere nel tranello. In moltissime immagini potremmo davvero pensare di non essere in Europa. Invece, questa perla del Mediterraneo dai bellissimi borghi tipici e con i suoi mulini a vento è a pochi chilometri dalle coste italiane. Ideale per chi ama gli sport acquatici, ma anche le gite in barca, le escursioni e qualcosa di diverso dal solito. Qualcuno la definisce ancora oggi una delle 3 isole più belle della Grecia. Un giudizio decisamente personale, ma che potrebbe molto avvicinarsi alla realtà, soprattutto per coloro che cercano una meta che alterni la natura selvaggia alla civiltà.

Soggiorni indimenticabili

È infatti possibile scegliere di soggiornare nei villaggi turistici e negli hotel più belli. Ma anche in locande e affittacamere che sembrano usciti da un film o un documentario di cinquant’anni fa. Ecco quell’isola del Mediterraneo così amata dai fotografi che varrebbe davvero la pena di visitare almeno una volta nella vita.

Lettura consigliata

Una volta visto questo borgo dal mare sconfinato mente e cuore non lo dimenticheranno più nella speranza di rivederlo