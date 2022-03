Aver preso qualche centimetro in più sulla circonferenza della pancia o sul fianco non è certamente un crimine. Qualche distrazione alimentare di troppo e una vita più sedentaria del solito capitano e possono capitare.

Tutto questo non dovrebbe mai incidere in modo negativo sulla nostra sicurezza o sul rapporto con il proprio corpo. Ma quando questo accade, oltre a ricercare le cause del problema, basta valorizzare il fisico con il giusto abbigliamento.

Non bisogna sbalordirsi se con una maglia della taglia sbagliata si guadagna qualche chilo in più. Al contrario, poi, non occorre meravigliarsi se con il pantalone giusto le gambe sembrano più lunghe, magre e sfilate. Altrimenti non avrebbe senso il lavoro degli specialisti di moda e abbigliamento, che studiano l’outfit giusto per valorizzare celebrities e non solo.

Ebbene, tra i pantaloni che spopoleranno in questa primavera sembra esserci un amato ritorno di un jeans in tinta particolare.

Non solo a vita alta o super aderenti e strappati

Quando scegliamo un jeans dobbiamo sempre tenere a mente una regola. Un jeans azzurro chiaro o bianco tenderà ad allagare leggermente la figura, ma starà bene quasi praticamente con tutto. Jeans blue navy o neri, sfileranno la figura, ma richiedono qualche accortezza negli abbinamenti.

Invece, il jeans adesso di tendenza è esattamente una via di mezzo, perché è grigio e va bene tanto per l’uomo che per la donna.

Quali sono i jeans di moda per la primavera, che stanno bene con tutto o si possono abbinare tanto con felpe che con camicie eleganti? I jeans grigi, ovviamente.

Sia a vita alta che bassa e persino strappati questi jeans sono l’ultima tendenza che non bisogna assolutamente perdersi. Poiché praticamente tutti ne hanno almeno un paio in armadio che non sanno come utilizzare, ecco qualche spunto interessante.

Quindi i jeans di moda per la primavera non sono blu ma di quest’eccezionale colore per nascondere cosce e fianchi larghi

Oltre a questi 4 modelli che non bisogna assolutamente perdersi, i jeans grigi sono una rivelazione. Fanno sembrare la coscia più magra e i fianchi meno larghi rispetto a un jeans chiaro e non sono difficili da abbinare come quelli scuri.

Il jeans grigio sta bene con colori come il rosa chiaro, rosso, marrone sia castagna che cammello, nero, verde militare, bianco e bordeaux. Ecco qualche possibile look:

con cardigan lungo al polpaccio nero, tronchetti e borsa neri;

maglioncino grigio e stivali con il tacco effetto pitonato;

con il cappotto a quadri cammello.

Approfondimento

Come vestirsi se si hanno le braccia grosse e poco toniche grazie agli outfit giusti e alcune semplicissime astuzie