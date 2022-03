I pantaloni rappresentano quasi sempre una garanzia di comodità rispetto a gonne e abiti. Questi ultimi ci spingono a dover indossare calze e collant in inverno e a dover avere gambe perfettamente lisce in estate. I pantaloni, invece, sono perfetti per ogni situazione e vanno bene sia con scarpe sportive che con le tanto amate scarpe con il tacco.

Un modello particolarissimo di pantalone è il jeans, il cui tessuto fu reinventato nel 1871 per raggiungere forma e aspetto attuali. I modelli oggi esistenti sono tantissimi, tra cui quelli larghi, aderenti, i jeans straight, flare, momfit e così via.

Uno in particolare, tuttavia, sembrerebbe garanzia di grande praticità, oltre che un modo furbo per camuffare qualche rotondità di troppo. Tutto questo, però, a patto di rispettare alcune semplicissime regole.

Una tendenza fashion per look stilosi e sempre al top

Quando si pensa ai jeans, viene subito in mente il classico blu senza tempo. Eppure, la varianti di questo modello sono davvero tantissime. Stiamo parlando dei jeans slouchy, che ci avevano praticamente rapito lo scorso anno e che tornano in vesti coloratissime e con caratteristiche non indifferenti.

Invece dei soliti jeans skinny o a sigaretta, questo modello promette una perfetta vestibilità e tanto stile. Innanzitutto, questi jeans sembrerebbero particolarmente indicati per donne con queste caratteristiche di fisico.

Dovrebbero indossarlo anche le donne con fisico a pera o quelle con qualche rotondità sui fianchi, a patto di prendere esattamente la propria taglia. Non bisognerà assolutamente abbondare e prenderli più grandi, perché tenderebbero a non valorizzare il fisico. Meglio, piuttosto, scegliere una taglia in meno invece che una troppo abbondante.

Dopo aver capito la propria tipologia di fisico è, infatti, importantissimo capire quale abbigliamento la valorizza di più.

Se invece dei soliti jeans skinny o a sigaretta scegliamo quest’adorabile modello che veste bene fianchi larghi e fisici a pera sarà impossibile pentirsi

Una delle novità del momento è il Jeans Slouchy verde in tessuto elasticizzato. Questo è perfetto con le sneakers e con una T shirt bianca.

Le donne con fisici a mela o clessidra possono pensare alla variante grigia o nera e potranno osare con magliette stampate o in fantasia. Anche i maglioncini colorati rappresentano un ottimo abbinamento.

Per questo primissimo clima primaverile sarà ancora possibile abbinare piumini leggeri. Dopo, però, sarà decisamente il momento di abbinare bellissimi blazer dal taglio maschile. Attenzione anche a non sottovalutare il jeans slouchy bianco, perfetto per outfit eleganti e con scarpe a punta con il tacco.

