I capelli sono uno degli elementi estetici più importanti per una persona. Non a caso, ogni mattina, si rischia perennemente si essere in ritardo, proprio perché si passa troppo tempo davanti allo specchio per domare la chioma.

Solitamente accede questo, qualche giorno dopo che abbiamo deciso di dare una piccola sforbiciata alle punte, dove apparentemente sembrerà di aver tagliato più del dovuto. Dopo il primo o fortunatamente il secondo shampoo, si cade in un mix di tragedia e depressione da non riuscire più a guardarsi allo specchio.

In quei giorni, per non rimanere delusi del nostro aspetto, non riusciamo a far nulla di più che legare i capelli. Ma molte persone ignorano che ci sono degli ingredienti naturali che in questo caso valgono oro per i nostri capelli, se utilizzati in questo modo.

Diamo una svolta alla nostra chioma con qualche segreto della nonna

Come spiegato in un nostro precedente articolo, è molto importante conoscere i segreti giusti per far crescere velocemente i capelli. Ma oltre a questi, si potranno applicare dei prodotti assolutamente naturali per stimolarne la crescita.

Molte delle nostre nonne o mamme conoscono alcune di queste maschere fatte in casa. Da premettere che sono rimedi naturali e se non si è sicuri di procedere per qualsiasi motivo, si potrà chiedere il parere di un esperto.

La prima maschera che possiamo utilizzare per i nostri capelli è quella con 2 cucchiai di caffè e di olio d’oliva ed uno di olio di rosmarino. Questa miscela potrà essere lasciata in posa per circa 10 minuti per poi risciacquare abbondantemente.

Valgono oro questi ingredienti naturali applicati sui nostri capelli per averli sani e aiutarli a crescere più velocemente

L’uovo è uno degli ingredienti più conosciuti, insieme all’olio di oliva e il miele per rendere i capelli splendidi ed in questo caso anche per stimolarne la ricrescita. Miscelarli nelle stesse proporzioni e lasciati in posa per circa 5 minuti, sarà sufficiente per ottenere ottimi risultati.

Infine, un po’ tutti conosciamo le proprietà benefiche dell’olio di jojoba e di ricino tra i vari prodotti estetici. Basta miscelarli in parti uguali, lasciarli in posa per qualche ora e sciacquarli con abbondante acqua.

