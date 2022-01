Tutti stanno impazzendo per questa facile crema golosa da mangiare da sola o per farcire qualsiasi dolce

Appena abbiamo un attimo di tempo, non possiamo lasciarci sfuggire l’occasione di poter preparare qualcosa di buono. Tra tutti i piatti raffinati e le prelibatezze da poter portare in tavola, questa deliziosa crema è il nostro migliore alleato per un successo assicurato.

Proprio tutti stanno impazzendo per questa crema golosa, facile da realizzare, che si prepara in soli 5 minuti e con pochissimi ingredienti che abbiamo tutti in casa. Una combinazione vincente da poter abbinare a qualsiasi dolce anche per un soffice pan di Spagna alto e leggero come una nuvola o con una semplicissima fetta di pane.

Ingredienti

200 gr di biscotti;

100 gr di cioccolato bianco;

125 gr di latte;

60 gr di miele;

20 gr di zucchero grezzo di canna;

60 gr di olio di semi di arachidi o girasole.

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo i biscotti e con l’aiuto di un mixer, frullarli finemente fino a ridurli in polvere. Nel frattempo, prendere il cioccolato bianco freddo da frigorifero e con un coltello, ridurlo in tanti pezzi piccoli.

Poi prendere una ciotola versare la polvere di biscotti ed cercare di frullare pian piano la cioccolata bianca con il mixer, senza farla sciogliere. Dopo averla tritata per bene, mescolarla con i biscotti tritati con l’aiuto di una paletta in silicone.

Passare al resto degli ingredienti. Prendere un pentolino e versare il latte, il miele e lo zucchero di canna e portare a bollore. Non appena sarà giunto il momento, spegnere la fiamma e versare il contenuto del pentolino nel recipiente della pasta di biscotti e cioccolato.

Amalgamare per bene ed infine aggiungere l’olio a filo. Continuare ad amalgamare e quando sarà ben fredda riporre la crema in un contenitore per conservarla.

