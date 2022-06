Ci stiamo preparando, finalmente, ad andare in ferie. Il conto alla rovescia è scattato ormai da tempo e non vediamo l’ora di caricare le valigie in macchina per raggiungere la nostra destinazione. Che, magari, abbiamo prenotato per tempo, per godere di qualche sconto.

Anche perché, per quest’anno, si annunciano dei rincari per lettini e ombrelloni, ma si può risparmiare con dei trucchi. Insomma, sarà un’estate all’insegna della prudenza per tanti di noi, che dovremo guardare al conto in banca per andare in vacanza.

Ecco come andare in hotel lussuosi spendendo poco

Magari, ci chiederemo, con invidia, come diavolo faccia la nostra vicina di casa ad andare in posti lussuosi pur non navigando nell’oro. In realtà, la risposta potrebbe arrivare proprio da Internet e da particolari siti che possono trasformare i desideri in qualcosa di concreto.

Permettendoci di viaggiare, in giro per il Mondo, a prezzi stracciati con l’aereo e a soggiornare in posti da sogno spendendo come una pensione tre stelle italiana. Vacanze in hotel e resort di lusso, insomma, potrebbero essere anche alla nostra portata.

Il primo di questi si chiama Secret Escapes ed è un sito davvero allettante. Bisogna iscriversi per essere soci ed è del tutto gratuito. A quel punto, si riceverà, via e mail, delle proposte flash con offerte che garantiscono anche sconti del 70%. Questo perché sono posti messi in vendita, al volo, dagli hotel che non vogliono restare vuoti. Gli alberghi non sono mai banali, ma dai 4 stelle in su e offrono, come mimino, qualche agevolazione per invogliare la gente a prendere l’offerta. Ad esempio, una camera “superior” a prezzo più basso, o la Spa inclusa dove gli altri la pagano. Chiaramente, chi prima arriva, meglio alloggia, nel senso che le camere sono limitare e chi le prenota subito se le accaparra.

Vacanze in hotel e resort di lusso spendendo poco è possibile grazie a questi siti che fanno offerte imperdibili in tutto il Mondo

Ci sono anche pacchetti con volo incluso. Ad esempio, un all inclusive sul Mar Rosso, in un 5 stelle, con voli inclusi, da 695 euro per 7 notti.

Un altro sito che potrebbe fare al caso nostro si chiama Voyage Privè. Funziona un po’ come Secret Escapes e necessita dell’iscrizione. Il sito è facile da consultare e potremmo prenotare di tutto. Dal singolo hotel, all’hotel con il volo o anche un tour o un pacchetto particolare. Potremo spaziare da un hotel di lusso o particolare in una capitale europea a una rilassante Spa o a una crociera scontata. Anche qui le offerte sono con scadenza limitata. Ad esempio, un hotel cinque stelle in Grecia, nella Penisola Calcidica, all inclusive, a 587 euro volo incluso per 7 giorni. Insomma, chi prima arriva, meglio alloggia. In tutti i sensi, verrebbe da dire, in questo particolare caso.

