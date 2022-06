Tra i protagonisti del mese appena cominciato c’è l’undicesimo segno dello zodiaco. Si tratta dell’Acquario, cui appartengono tutti coloro che sono nati nel periodo di tempo compreso tra il 21 gennaio e il 19 febbraio.

Questo giugno si rivelerà per loro un mese molto importante poiché sarà caratterizzato da uno stacco netto nei confronti del passato. Fin dalla prima settimana del mese, gli Acquario stanno provando voglia di sperimentare, grande produttività ed energia. Hanno tutta la voglia di eccellere nelle attività cui si dedicano e sono forse anche nello stato mentale giusto per farlo.

Allo stesso tempo stanno già vivendo un momento piuttosto delicato tra le mura di casa. Discussioni e litigi non potranno fare a meno di creare agli Acquario uno stress che influirà notevolmente sul loro umore.

Voglia di sperimentare, grande produttività ed energia per questo segno zodiacale, che però si sentirà oppresso dalle responsabilità e cercherà una via di fuga

A partire dal 4 giugno, Saturno retrogrado li spingerà a riflettere su questa situazione. Gli Acquario si chiederanno quale sia il modo per togliersi questo peso dalle spalle. Così, realizzeranno l’importanza di ritagliarsi del tempo libero. Dal giorno 13 cominceranno a prestare nuovamente attenzione alla sfera personale, prima quasi completamente trascurata.

Proprio come i Cancro, gli Acquario eserciteranno una grande attrazione sugli altri. Ciò sarà dovuto sia al loro senso dell’umorismo che all’indubbio fascino di cui sono dotati, che risulterà amplificato nel corso del mese.

Dal giorno 23 avranno l’occasione di fare qualche incontro romantico. Il loro intento, almeno inizialmente, non sarà quello di stringere una relazione seria. Cercheranno solo un modo per evadere dalle proprie responsabilità. Quest’atteggiamento, però, potrebbe fare in modo che si ritrovino ad affrontare di punto in bianco tutti i doveri tralasciati in precedenza.

Alla ricerca di un equilibrio

Ciò che durante questo mese mancherà all’Acquario sarà la capacità di riuscire a prestare la giusta attenzione sia alle responsabilità che alla loro vita privata. Solo con la fine del mese troveranno un nuovo equilibrio e seguiranno nuove e più sane abitudini.

