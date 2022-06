In cucina, per risparmiare ed evitare inutili sprechi, è importante non buttare alcuni scarti che invece potrebbero essere preziosi per vari motivi. Esistono, infatti, alcuni elementi, come l’acqua di cottura della pasta o quella che utilizziamo per sciacquare riso o legumi, che diventa come l’oro per le nostre piante.

Le bucce della frutta, invece, sono utili per realizzare maschere, impacchi e scrub fai da te, dalle proprietà nutrienti ed emollienti. Mentre quello che non riusciamo a riciclare potrebbe facilmente diventare concime per le nostre piante, un compost a costo zero.

3 idee golosissime per utilizzare l’acqua di cottura del polpo bollito senza preparare il solito brodo di pesce

Ci sono ingredienti, però, che pensiamo di non poter sfruttare, ma che invece sono adatti per creare nuove ricette. Pensiamo, ad esempio, quando durante le belle sere d’estate cuciniamo del polpo bollito, da mangiare al naturale o con l’insalata, e all’acqua di cottura che gettiamo nel lavandino.

In realtà, stiamo commettendo uno sbaglio colossale, perché si presta ad alcune particolari preparazioni. Potremmo sicuramente impiegarla per fare un brodo di pesce saporito, con l’aggiunta di crostacei, il risultato potrebbe essere straordinario. Il brodo o il guazzetto è poi alla base di diverse ricette, come spaghetti, risotti, zuppe classiche.

Ma per lasciare di stucco gli invitati ecco 3 idee golosissime per utilizzare l’acqua di cottura del polpo in modo originale. Il primo modo è creare una maionese usando proprio questo ingrediente, ideale per insaporire piatti a base di pesce o insalate di mare. Grazie all’inventiva di alcuni chef questa ricetta è diventata un vero asso nella manica per chi vuole rendere speciale questa salsa d’accompagnamento. Per realizzarla serviranno 500 ml di acqua di cottura del polpo fredda e 300 ml di olio di semi di girasole. Prima facciamo restringere in pentola l’acqua del polpo, poi versiamola in contenitore stretto e lungo, attiviamo il mixer e lentamente aggiungiamo l’olio.

Purè e chutney

Per insaporire un classico purè, e renderlo un contorno particolare, sfruttiamo l’acqua di cottura del polpo per prepararlo. Quindi, peliamo le patate, facciamole bollire nell’acqua insaporita, appena pronte scoliamole, schiacciamole e montiamole in un frullatore con altra acqua di polpo, olio EVO, sale e pepe.

Il terzo modo per riciclare l’acqua del polpo è preparare un delizioso chutney estivo, da proporre come aperitivo, antipasto o contorno. Usiamo dei pomodori San Marzano, cipolle, basilico, limone, zucchero, sale e pepe. Tagliamo la cipolla e facciamola stufare in padella con acqua e olio, aggiungiamo i pomodori a pezzi, sale, zucchero, succo di limone e acqua di cottura del polpo. Teniamo il fuoco acceso per altri 15 minuti.

Appena il composto sarà freddo, mettiamolo nel frullatore con altra acqua di polpo, basilico e frulliamo fino ad ottenere una crema. Aggiustiamo di sale e serviamo con un filo d’olio con delle bruschette o un tentacolo arrostito.

