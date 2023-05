Vacanze d’estate in questa perla della Toscana con mare cristallino e spiaggia sabbiosa dove va anche Maria De Filippi

Ogni anno, in attesa di ricevere le meritate ferie, ricorre la solita domanda: dove andare in vacanza al mare? Alcuni scelgono famose mete estere, come le Maldive, altri preferiscono rimanere nella nostra penisola che, in effetti, offre località che non hanno nulla da invidiare a quelle di altri Paesi. Basti pensare a quanti Vip rimangono nello stivale per trascorrere le proprie vacanze. È il caso di Maria De Filippi, che d’abitudine si reca in questa località marittima mozzafiato della Maremma.

Non è un caso che l’Italia sia definita il Belpaese, d’altronde in lungo e in largo presenta tante bellezze, artistiche quanto naturalistiche. Queste ultime estremamente diversificate, tanto montane quanto marittime. Tra le località di mare degne di essere immortalate in una cartolina, sicuramente vi è quella dove trascorre le ferie la conduttrice TV Maria De Filippi.

Indimenticabili vacanze d’estate in questa perla della Toscana con mare cristallino e limpido

Maria De Filippi rientrerebbe in quella categoria di persone che, dopo aver trovato il luogo dei propri sogni, vi si reca annualmente senza variarlo. Il suo paradiso personale si troverebbe nel cuore della Toscana, precisamente in Maremma. Si tratta di Ansedonia, frazione di Orbetello in provincia di Grosseto, che sorge su un suggestivo promontorio a ridosso di un mare limpidissimo. In questo territorio infatti vi sarebbe Villa Sadula, la residenza estiva acquistata da Maria De Filippi insieme al marito Maurizio Costanzo. Il nome della villa deriverebbe dal nome dei cani che avevano all’epoca.

Ad Ansedonia vi sarebbero due spiagge che alternano stabilimenti balneari ad altri tratti liberi. Una si rivolgerebbe verso il Monte Argentario, l’altra verso Capalbio. Le sue spiagge sono sabbiose e lambite da acque cristalline, i cui fondali rimangono piuttosto bassi per un lungo tratto. Tale caratteristica fa sì che tali lidi siano perfetti anche per le vacanze di famiglie con bambini. Il promontorio di Ansedonia si trova incastonato nel verde, precisamente nella Riserva Naturale Duna Feniglia, un’oasi incontaminata di rara bellezza. Una caratteristica che rende questo luogo ambito anche per gli esploratori amanti della natura.

Cosa fare e cosa vedere ad Ansedonia

Ad amare questo paradiso fu anche Giacomo Puccini, che proprio in questo luogo avrebbe cominciato a comporre la Turandot. Avrebbe vissuto all’interno della cosiddetta Torre della Tagliata, oggi nota anche come Torre Puccini. Si tratta di una fortificazione medioevale. Si ergono però anche altre sue affascinanti torri in questo territorio: quella di San Biagio e di San Pancrazio. Da ammirare anche la Tagliata Etrusca, opera romana per facilitare il flusso d’acqua del porto. Se ne potrà ammirare il funzionamento dall’alto salendo le scalette che la costeggiano.

Uguale funzione lo Spacco della Regina, si tratta di una spaccatura nella roccia legata ad alcune leggende. Protagonista delle stesse la regina etrusca Ansedonia che vi avrebbe nascosto un tesoro, mentre secondo altre storie vi sarebbe sparita all’interno. In prossimità di queste opere, verso Capalbio, si troverebbe la Spiaggia La Tagliata, caratterizzata da sabbia scura, che ha conquistato una delle bandiere blu. Questo tratto andrebbe a unirsi con la spiaggia La Torba.

Le meraviglie da vedere però non finiscono qui, in cima al promontorio di Ansedonia, infatti, sorge un importante sito archeologico, quello dell’antica città romana di Cosa. Si potranno infatti visitare queste rovine, tra cui quelle di alcuni edifici, del foro e di una parte di cinta muraria. All’interno si trova inoltre anche il Museo archeologico nazionale di Cosa. Dunque, vivere le vacanze d’estate in questa perla della Toscana con mare cristallino sarà davvero un’esperienza unica e rilassante.